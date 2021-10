"Pahin on todennäköisesti vasta edessä" (Helsingin Sanomat). "Tällä menolla me kuollaan kaikki" (Elokapina-mielenosoittaja). Ahdistus ilmastonmuutoksesta on laajaa, ja pahiten se riepoo nuorisoa. Taannoisen tutkimuksen mukaan yli puolet kyselyyn osallistuneista nuorista on sitä mieltä, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu.

Aika karut tulevaisuudennäkymät, vaikka ottaisikin huomioon, että intensiivinen maailmantuska murrosiässä on aina kuulunut ihmisen kasvuprosessiin. Tällaisilla tuomiopäivän tunnelmilla ja toivottomuudella on epäilemättä vahingolliset vaikutukset nuoreen mieleen.