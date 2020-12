Johanna Ojala-Niemelä on Sdp:n neljännen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä. Kuva: Jussi Leinonen

Me Naiset -lehden keskiviikkona ilmestyvässä haastattelussa eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä kertoo, että häneltä on diagnosoitu aivokasvain. Ojala-Niemelän sairausloma alkaa tulevana maanantaina 14. joulukuuta.

Juristi Ojala-Niemelä on Sdp:n neljännen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä ja hän on keskeisessä politiikan tehtävässä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Perustuslakivaliokunta antaa esimerkiksi tänään mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapauksesta liittyen al-Holin pakolaisleirini. Korona on myös työllistänyt perustuslakivaliokuntaa poikkeuksellisen paljon, koska poikkeusolojen takia on tarvittu käyttöönotto-, soveltamis- ja jatkoasetuksia.

Edessä on viikkojen mittainen sairausloma

– Leikkaus tehdään nyt joulukuussa Oulun yliopistollisessa sairaalassa, josta pääsen osastopäivien jälkeen kotiin toipumaan, Ojala-Niemelä kertoo Me Naisille antamassaan haastattelussa.

Hän kertoo, että edessä on viikkojen mittainen sairausloma.

– Toivottavasti kaikki menee hyvin ja voisin palata töihin vielä talven aikana.

Hän kertoo haastattelussa, että ensimmäinen oire oli alkusyksystä alkanut päänsärky.

Aluksi Johanna Ojala-Niemelä ajatteli päänsäryn johtuvan stressistä tai ikänäöstä.

Syksyllä päänsäryn lisäksi väsymys

Syksyn oireita oli myös väsymys. Me Naisten haastattelussa Ojala-Niemelä kertoo, että se oli hänelle uutta. Hän on tottunut tekemään viikot pitkiä työpäiviä eduskunnassa Helsingissä ja lentämään viikonlopuksi kotiinsa Rovaniemelle.

– Kasvain on lääkäreiden arvion mukaan hyvänlaatuinen, mutta tilanne varmistuu vasta leikkauksessa. Uutinen oli kieltämättä järkytys keskellä kiireistä vuotta, Ojala-Niemelä sanoo.

Haastattelussa Ojala-Niemelä kertoo myös, millaista oli kertoa aivokasvaimesta lapsille.