Maximus Tainio (vas.) oli isänsä Teemun opissa Valkeakoskella. Kuva vuodelta 2020. Kuva: FC Haka

AC Oulun päättyneen kauden ulkomaalaispelaajat ovat yksi toisensa jälkeen jättäneet jäähyväisiä sosiaalisessa mediassa viime päivien aikana.



Magnus Breitenmoser, Rafael Floro ja Michael Lopez ovat kukin ilmoittaneet Instagram-tileillään, että matka jatkuu toisaalle.



Lähtijöistä huolimatta AC Oulun perusrunko on jatkosopimuksien ansiosta kunnossa. Jo kauden päättymisen jälkeen oli selvää, että urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen ja päävalmentaja Ricardo Duarte hakevat merkittävimpiä vahvistuksia topparin tontille, keskikentän keskustaan, laiturin paikalle ja hyökkäykseen.

Yksi uusi tulija AC Oulun joukkueeseen on Maximus Tainio, joka pelasi päättyneellä kaudella 15 liigaottelua HIFK:ssa. Keskikentän keskustassa viihtyvä Tainio iski noissa otteluissa yhden maalin, joka syntyi näyttävällä kaukolaukauksella AC Oulun verkkoon 11. syyskuuta.



Tainio pelasi toissa kaudella liigaa isänsä Teemu Tainion valmentamassa FC Hakassa.



21-vuotiaalla Tainiolla on hyvä pelisilmä ja potkutekniikka. Keskikenttämiehen potentiaalista kertoo se, että hän on kuulunut nuorempana eri ikäkausimaajoukkueiden ryhmiin.