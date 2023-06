Mirja Hautakangas ja Matti Taivalkoski kohtasivat yhteisellä työpaikalla Taivalkosken Pölkyllä vuonna 2020. Heidät vihitään heinäkuussa, ja hääjuhlaa vietetään Taivalkosken Metsäkylässä. Kuva: Jussi Väätäinen

Ilmassa on selkeästi rakkautta, kun Mirja Hautakangas ja Matti Taivalkoski katsovat toisiaan. He myös puhuvat toisistaan kauniisti. Pari on menossa naimisiin 8. heinäkuuta Taivalkosken kirkossa.

– Kyllä Mirjassa silloin alun perin kiinnitti huomion räväkkä huumorintaju ja elämän iloisuus.