Matti Nykäsen muistomerkki Höyhen julkistetaan Jyväskylässä 7. syyskuuta. Kuva: Jyväskylän kaupunki

Olympiavoittaja Matti Nykäsen muistomerkki Höyhen paljastetaan 7. syyskuuta Jyväskylässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa, Jyväskylän kaupunki tiedottaa.

Muistomerkki sijaitsee Hippoksen liikuntapuistossa Köyhälammen rannalla. Sen on toteuttanut kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen. Höyhen valittiin toteutettavaksi kuuden luonnoksen joukosta. Päätöksen muistomerkin toteutuksesta teki Jyväskylän kaupunginvaltuusto syksyllä 2020.

Taideteokseen kuuluu portaittainen jalusta, muistolaatta sekä jalustan päällä oleva höyhentä muistuttava veistos. Höyhenen muoto rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista osista. Höyhenen keskiruodot mukailevat mäkihyppyrin kaarta ja muodostavat yhdessä ”ladun”. Ladun huipulla on Nykäsen ensimmäisiä suksia muistuttavat ja toisaalta viimeistä hyppyä symboloivat sukset suuntautuneena kohti taivasta.

Veistoksen materiaalina on ruostumaton teräs. Huipulla olevat terässukset on polttomaalattu siniseksi. Sivusuksissa on teksteinä Nykäsen urheilusaavutukset. Muistomerkin jalustaan liitettyyn, kiillotetusta mustasta graniitista toteutettuun laattaan on piirrosmaisesti kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Muistolaatan olympiarenkaat on kullattu suomalaisella lehtikullalla.

Julkistustilaisuus järjestetään keskiviikkona 7. syyskuuta kello 15 alkaen Hippoksen liikuntapuistossa.

Tilaisuudessa on ohjelmassa muun muassa puheenvuoroja ja musiikkia.