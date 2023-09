Satojen hopeakolikoiden löytyminen Temmeksen metsästä oli todellinen sattuma. Leevi Norrbackin oli tarkoitus vain rouhia maan pintaa, mutta jostain syystä hän tuli koukanneeksi kaivinkoneen kauhalla hieman syvemmälle ja nostaneeksi ylös mättään, jonka alla kätkö oli. Misu-koira ihmettelee löytöpaikkaa isäntänsä vieressä. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kätkö on hyvä: ensin se pysyi piilossa satoja vuosia, ja nyt kun se on viimein löytynyt, se on jälleen hukassa.

Leevi Norrback ja Erkki Pekkala tähyilevät ympärilleen hakkuuaukealla Temmeksen Kosukankaalla. Oliko se tässä vai sittenkin tuolla kauempana? Mihin katosi merkiksi pystytetty keppi? Sade on tainnut kaataa sen nurin.