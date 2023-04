Pohjoisen suunnasta tullut matkustajajuna törmäsi sähkömopoon Oulun Pateniemessä lauantaina aamupäivällä, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Mopon kyydissä ollut kuljettaja selvisi tapahtumasta pienillä vammoilla, kertoo päivystävä palomestari Tapani Lehtelä.

Sähkömopo oli ajanut raiteille, kun juna oli lähestynyt tasoristeystä. Mopon kuljettaja oli kuitenkin ehtinyt peruuttaa ajokkia niin, että junan keula osui vain mopon keulaan.

Sähkömopo lensi törmäyksen voimasta penkalle ja vaurioitui pahoin.

Onnettomuus tapahtui Vahtolanpolulla, jossa on vartioimaton tasoristeys. Paikalla on stop-merkit mutta ei puomeja. Tasoristeyksen kohdalla on hyvä näkyvyys.

VR:n mukaan Intercity-juna 24 Rovaniemeltä Helsinkiin on myöhässä noin 40 minuuttia onnettomuuden vuoksi. Myös Intercity-juna 711 Kuopiosta Rovaniemelle myöhästyi noin 15 minuuttia.