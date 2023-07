Virsta pallolta

Selja Soronen on ensimmäistä kesää Oulun hautausmaalla töissä. Hän pitää hautausmaan vanhoja hautakiviä ja -ristejä kiehtovan näköisinä. Kuva: Teija Soini

On sateinen tiistai, ja olemme Oulun hautausmaan iäkkäiden kuusien jakamien hautarivien keskellä. Intiössä oleva hautausmaa on monelle oululaiselle tuttu paikka, monelle ehkä talvella ja myöhään syksyllä enemmän kuin kesällä, kun juhlaperinteiden mukaan edesmenneitä muistellaan. Hautajaisiinkin on osallistuttu, ja kullakin hautausmaan läpi kulkijalla herännee omat, raskaatkin, muistonsa paikasta. Muistelun paikka on ihmeen rauhaisa ja kauniiksi laitettu keidas automarkettien, liikenteen ja keskustan lomassa.

Kuljimme tällä kertaa – mahdollisimman tarkasti – tasan virstan matkan Rotuaarin pallolta itään.