Tallink-konserni aloittaa tällä viikolla neuvottelut irtisanomisista Virossa ja Latviassa. Suomen tytäryhtiössä ovat käynnissä mittavat lomautukset. Koronakriisin seurauksena aloitetut sopeutustoimet vaikuttavat yhtiön mukaan yhteensä jopa 2500 työntekijään Tallink-konsernin eri maissa.

Suomen Tallink Silja Oy:ssä on parhaillaan käynnissä mittavia maa- ja merihenkilöstön lomautuksia, jotka jatkuvat koko- tai osa-aikaisina toistaiseksi. Lomautukset koskevat lähes kaikkia Tallink Siljan noin 1200 työntekijää, niin maaorganisaatiossa kuin Suomen lipun alla operoivilla kahdella laivalla eli Silja Serenadella ja Baltic Princessillä.

Yhtiön mukaan tilannetta seurataan tiiviisti ja tarvetta sopeuttamistoimenpiteiden riittävyydestä arvioidaan jatkuvasti.

– Alueemme pandemiatilanteen viimeaikainen paheneminen, kotimarkkinoidemme erilaiset lähestymistavat matkustusrajoituksiin ja matkustusohjeita koskeva sekalainen viestintä, ovat kaikki vaikuttaneet kielteisesti lipunmyyntiin viimeisen kolmen viikon aikana, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene yhtiön tiedotteessa.

Pakollista lähtömaatestausta valmistellaan

Keskiviikkona kerrottiin uusista suunnitelmista, jotka vaikuttavat matkailuun ja kuljetuspalveluiden tarjoajiin.

Jos liikenne- ja viestintäministeriön esitys menee läpi, Suomeen tulevalta matkustajalta aletaan edellyttää todistusta negatiivisesta testituloksesta. Tämä olisi kuljetuspalvelun tarjoajan vastuulla.

– Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ministeriön tiedotteessa.

Kuljetuspalvelun tarjoajille asetettava velvollisuus tulisi käyttöön sellaisessa tilanteessa, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.

Harakka kertoi STT:lle, ettei negatiivisen testin vaatimus koskisi suomalaisia tai maassa vakituisesti asuvia. Testivaatimusta ei myöskään sovellettaisi esimerkiksi yksityisautoliikenteeseen rajoilla.

Ministeriö valmistelee lakimuutosta pikaisesti. Lakimuutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi maanantaina ja määräaikainen laki olisi voimassa vuoden loppuun.

Tallinkin Suomen lomautukset kiinni tukipaketeista

Tallink-konsernin mukaan sopeutustoimien taustalla vaikuttaa myös se, että valtioiden tukitoimista ei ole tehty päätöksiä.

– Toivon vilpittömästi, että hallitustason keskustelut palkkakorvausjärjestelmistä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa myös johtavat pian myönteisiin päätöksiin, jolloin pystyisimme vähentämään irtisanomisia, uudelleenorganisointia ja lomautuksia. Suomen henkilöstön lomautusten laajuus ja kesto ovat täysin riippuvaisia mahdollisista Suomen merenkulun tukipaketeista, toimitusjohtaja Nõgene toteaa tiedotteessa.

Yhtiön mukaan suunnitelmat tehtiin keväällä sillä oletuksella, että liikennöinti Ruotsiin pystytään palauttamaan.

– On selvää, että nykytilanteessa ei ole taloudellisesti mahdollista jatkaa kaikkien syksylle ja talvelle suunniteltujen tuotteiden ja palvelujen tarjoamista. Näin ollen emme myöskään pysty tarjoamaan niin paljoa työtä konsernimme työntekijöille kuin toivoimme.

Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot ovat esittäneet yhteisvoimin, että alalle ryhdyttäisiin maksamaan EU-komission linjausten sallimaa väliaikaista palkkatukea.

Myös Viking Line ja Finnair yt-neuvottelevat

Viime viikolla yt-neuvottelujen aloittamisesta kertoi Tallinkin kilpailija Viking Line. Neuvottelut koskevat 570 hengen maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Yhtiö arvioi neuvottelujen johtavan enintään 200 henkilön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen.

Vaikeuksissa on myös ilmailuala. Finnair kertoi viime viikolla käynnistävänsä yt-neuvottelut, joiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Neuvotteluja käydään myös ulkomaiden toimintojen osalta. Arvioitu vähennystarve on noin tuhat työpaikkaa.

Finnair suunnittelee lisäksi rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia.

Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää. Finnair ei tässä vaiheessa suunnittele lentävän henkilöstön pysyviä vähennyksiä Suomessa.