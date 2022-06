Tukkilaiskisat Kukkolankoskessa vetivät yleisöä ja matkailijoita, kun koskenlaskijat esittelivät taitojaan veneellä Torniojoella. Kuva kesältä 1968. Kuva: Kalevan arkisto

Kaleva 16.6.1972. Pohjois-Suomi on erinomaista turistiseutua, mutta suomalaiset pitävät sitä liiaksi piilossa, sanoi suuren sveitsiläisen matkatoimiston Globetrotterin matkaopas Heinz Vesti vieraillessaan Kuusamossa.

Matkatoimisto on ottanut Suomen erääksi matkakohdemaaksi. Jo kahtena kesänä toimisto on suunnannut matkailijavirran Suomeen. Matkailijamäärä on joka vuosi lisääntynyt.