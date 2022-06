Matkahuolto aikoo puolittaa päästönsä 2030 mennessä ja luopua fossiilisista polttoaineista jo ensi vuonna, yhtiö tiedottaa.

Vertailukohtana on vuoden 2020 päästöjen taso, jonka yhtiö on asettanut tavoitteekseen puolittaa. Matkahuolto on tehnyt suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi.

– Päästövähennystavoitteeseen pyrimme keskittymällä olennaisimpiin päästöihin ja muutamme kaikki pakettikuljetuksemme täysin fossiilittomiksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Matkahuollon omissa autoissa fossiiliset polttoaineet korvataan biodieselillä vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän lisäksi siirrymme omilla asemillamme, logistiikkaterminaaleissamme ja toimistoissamme käyttämään vihreää sähköä ja kaukolämpöä, Matkahuollon vastuullisuuspäällikkö Jaana Korkiakoski kertoo tiedotteessa.

Matkahuollon päästötavoitteen piiriin kuuluvat muun muassa alihankintakuljetukset sekä ostetut tuotteet ja palvelut.

Heinäkuusta alkaen Matkahuolto tarjoaa kaikille pakettiasiakkaille täysin hiilineutraalit kuljetukset, kun yhtiö alkaa kompensoimaan kaikkien kotimaan pakettikuljetusten päästöt. Kompensointi tukee ensisijaisesti hiilineutraaliuden suurempaa tavoitetta.