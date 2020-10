Jarmo Laitaneva pohtii, kuinka monesta hyvästä kirjasta on tehty yhtä hyvä leffa. Kuva: Jukka Lintinen

Kirja vs. Leffa





Tuleeko hyvästä kirjasta aina hyvä elokuva? Tieteiselokuvien ystävät pohtivat tätä kuumeisesti juuri nyt, kun ohjaaja Denis Villeneuve on lähiaikoina saamassa valmiiksi elokuvaversiotaan yhdestä tieteiskirjallisuuden klassikosta, Frank Herbertin Dyynistä.

Sopii toivoa, että Villeneuve onnistuu paremmin kuin David Lynch, jonka elokuvaversiota pidetään yhtenä kaikkien aikojen mahalaskuna.

Scifi-elokuvien uudistaja

Dyyni-elokuvan ensi-ilta on vuoden päästä. Sitä odotellessa voi kuunnella podcastia Kirja vs. Leffa. Jarmo Laitanevan toimittama podcast palaa eetteriin 12 uuden jakson voimin ja jatkaa pohdintaa, kuinka monesta hienosta kirjasta on tehty hieno leffa?

Ensimmäisen jakson aiheena on Blade Runner. Philip K. Dickin kirja Palkkionmetsästäjä julkaistiin vuonna 1968, ja Ridley Scottin elokuvaversio Blade Runner sai ensi-iltansa vuonna 1982. Kumpaakin teosta pidetään kyberpunkin kivijalkana, ja Blade Runneria suorastaan scifi-elokuvien uudistajana.

Kumpi niistä on oikein parempi? Vai voiko teoksia laittaa paremmuusjärjestykseen ja onko sillä ylipäänsä väliä? Siitä keskustelevat toimittaja Laitanevan kanssa Turun yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniemi ja Nuori Voima -lehden päätoimittaja Vesa Rantama.

Syksyn mittaan kuullaan muitakin kirja ja leffa -pareja, kuten muun muassa Maija Poppanen, Lolita ja Fight Club.

Yle Puhe klo 14.12 ja Yle Areena