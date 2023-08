Markkinaoikeus määräsi keskiviikkona Maskun Kalustetalon maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 300 000 euroa harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista. Seuraamus määrättiin kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta.

Kyse on ennakkotapauksesta, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies on hakenut yritykselle seuraamusmaksua.

Kuluttaja-asiamiehellä on ollut reilun kolmen vuoden ajan mahdollisuus tehdä markkinaoikeudelle esityksiä seuraamusmaksusta elinkeinonharjoittajille, mikäli ne toimivat kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuuttaan ja rikkovat tai laiminlyövät kuluttajien keskeisiä oikeuksia.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen uskoo ratkaisulla olevan vaikutusta huonekalualan toimintaan laajemminkin.

– Tilanne on se, että varsinkin huonekalualalla on tehty valvontaa monta, monta vuotta. Kohteena ovat olleet aika paljon samat yritykset ja tilanne on ollut se, että huonekalualalla on toistuvasti harhaanjohtavaa markkinointia ja jatkuvia alennusmyyntejä, Väänänen sanoo.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Maskua koskeva ratkaisu lähettää huonekalualalle viestin, että asia tulee ottaa vakavasti. Hän ei kerro, ollaanko seuraavaksi hakemassa maksua myös muille yrityksille.

– Huonekalualalla on muitakin toimijoita, joihin on kohdistettu valvontaa. Valvontaa jatketaan. Tässä kohtaa voi todeta, että todella uskomme siihen, että nyt ala ryhdistäytyy viimein. Vaihtoehto on se, että viemme näitä seuraamusmaksuesityksiä enemmänkin markkinaoikeuteen, Väänänen toteaa.

Hän muistuttaa myös, että kaikki tapaukset eivät päädy tuomioistuimeen asti vaan yritysten kanssa saadaan myös neuvotteluratkaisuja.

Maskun myymälätiloja arkistokuvassa.

Miljoonarapsut jäivät jakamatta

Kuluttaja-asiamies on vääntänyt Maskun kanssa sen markkinoinnista jo vuosikausia. Yritys sai markkinaoikeuden päätöksen harhaanjohtavasta alennusmyynnistä jo vuonna 2009.

Kun edes uhkasakot eivät toimineet, asiamies päätyi hakemaan seuraamusmaksua heinäkuussa 2022.

Uusimmassa päätöksessään markkinaoikeus totesi Maskun ilmoittamien alehintojen perustuvan hintoihin, joita yritys ei ole todellisuudessa perinyt.

Se totesi Maskun myyneen sohvia huomattavasti useammin alennettuun kuin normaaliin hintaan, mikä antoi kuluttajille hintatasosta ja tuotteiden edullisuudesta harhaanjohtavan kuvan.

Kuluttaja-asiamies esitti markkinaoikeudelle selvityksen aiheesta kymmenen eri sohvan osalta. Se vaati Maskulle miljoonan euron seuraamusmaksua.

Oikeus määräsi kuitenkin vain 300 000 euron maksun, sillä se katsoi, että kuluttaja-asiamiehen selvitys ei osoittanut Maskun yleistä toimintatapaa.

Kuluttaja-asiamies ei ole tyytyväinen seuraamusmaksun suuruuteen.

– Kyllä se oli hieman pettymys, koska meillä oli mielestämme riittävä näyttö ja lähtökohta laissa on, että seuraamusmaksun pitäisi olla niin iso, että sillä on vaikutusta yrityksen toimintaan, Väänänen sanoo.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että asiaan ylipäänsä saatiin ratkaisu.

– Tämä oli meidän ensimmäinen seuraamusmaksutapaus. Saimme tietyllä tavalla ihan hyvin tuomioistuimen kantaa siihen, miten laajaa todistelun tulee olla suhteessa seuraamusmaksun suuruuteen, minkä otamme jatkossa huomioon, Väänänen jatkaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen. Kuluttaja-asiamies ei ole vielä päättänyt, valitetaanko ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Masku ollut tietoinen säännöistä

Masku tiedotti keskiviikkona olevansa markkinaoikeuden päätökseen osittain pettynyt. Toimitusjohtaja Hanna Kurosen mukaan yritys on pyrkinyt varmistamaan, että sen markkinointi noudattaa lakia ja ohjeistuksia. Yritys on ollut halukas yhteistyöhön kuluttaja-asiamiehen kanssa ja ollut koko ajan valmis tarkastelemaan markkinointikäytäntöjään, Kuronen sanoi.

Väänäsen mukaan ei ole mahdollista, etteikö Masku olisi tiennyt, miten sen tulee markkinoinnissaan toimia. Hän muistuttaa, että yritys on viety markkinaoikeuteen saman asian tiimoilta jo kolme kertaa aiemmin.

– Heidän kanssaan on useita kertoja vuosien varrella käyty sääntelyä läpi. Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että Maskun menettely on ollut vähintäänkin huolimatonta. Kyllä he on varsin hyvin tienneet, miten pitäisi menetellä, Väänänen sanoo.