Monissa Euroopan maissa ja kansainvälisesti laajemminkin kasvomaskien käyttö on pakollista, kun liikutaan julkisissa tiloissa, ravintoloissa ja kaupoissa tai viivytään tiloissa, joissa on paljon muita ihmisiä. Monet asiantuntijat viittaavat tutkimustietoon, jonka mukaan kasvomaskeilla on merkittävä suojavaikutus. Suomessa sosiaalinen normisto ei vielä suosi maskia. Sysäys maskien käyttöön vaatisi vahvan virallisen suosituksen.

Kuva: JULIEN WARNAND