Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kirsi Varhila ja Taneli Puumalainen kertoivat varautumisesta syksyn koronaepidemian eri skenaarioihin.

Suomella ei ole lainsäädännöllisiä keinoja ottaa käyttöön kansalaisten maskipakkoa, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi kuitenkin STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Toki tiedämme sen, että viranomaissuositukset ovat vahvoja ja kansalaiset ovat hyvin ohjeistuksia noudattaneet.

Varhila kertoi, että suositus varmasti tulee, mutta ei määritellyt suosituksen antamisen ajankohtaa.

Tiedotustilaisuudessa olivat paikalla Varhilan lisäksi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen. Tiedotustilaisuudessa annettiin tilannekatsaus, jossa käsitellään Suomen tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilaisuuden aluksi Varhila avasi STM:n ja THL:n varautumissuunnitelmaa syksyn mahdolliseen toiseen koronaepidemia-aaltoon.

Kuka korvaa maskit?

Mediatietojen mukaan useissa kaupoissa alkaa olla jo pula maskeista.

Lisäksi julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, miten vähävaraiset kansalaiset pystyvät hankkimaan maskeja, sillä maskipakkausten hinta voi olla tulotasoon nähden korkea.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen sanoo, että mikäli maskien hankinta jää yksityisen ihmisen varaan, tämä voi kasvattaa kuntien myöntämän harkinnanvaraisen toimeentulotuen kustannuksia.

– Jos maskin hankinta on kansalaisen omassa varassa, silloin se on osalle lisäkulu muiden joukossa. Jos toimeentulo on jo ennestään tiukkaa, kustannukset voivat valua toimeentulotuesta maksettaviin kuluihin, hän sanoo.

Pelkkä maskin käyttäminen ei riitä

Maskisuosituksen käyttöönotto on yksi keino rajoittaa koronaviruksen leviämistä Suomessa. THL on korostanut, että pelkkä maskin käyttäminen ei kuitenkaan riitä torjumaan koronaviruksen leviämistä.

Maskin lisäksi on edelleen huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Tällä hetkellä suojamaskia on käytettävä muun muassa lentokentillä ja lennoilla. Sen sijaan Helsingin seudun liikenne (HSL) ilmoitti keskiviikkona, ettei se suunnittele maskipakkoa, vaan aikoo toimia THL:n ohjeiden mukaan.

THL:n mahdollinen suositus ei velvoita ihmisiä käyttämään maskia, vaan se on omasta valinnasta ja vastuullisuudesta kiinni. Jos suositus tulee, se koskee todennäköisesti ainakin julkista liikennettä ja muita tilanteita, joissa turvavälejä ei voida pitää.

Suomessa on todettu tähän mennessä 7512 koronavirustartuntaa. Tuoreimmat tiedot ovat keskiviikolta, jolloin Suomessa todettiin 29 uutta tartuntaa.

Tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,10–1,40.

– Ensimmäisen kerran tämä arvio on yli yhden. Tartuttavuusluku tulee pääosin Uudenmaan tartunnoista, Voipio-Pulkki kertoo.

Ilmaantuvuuskeskiarvo on 2,3. Ilmaantuvuusluku on Voipio-Pulkin mukaan lievässä nousussa.

Maailman terveysjärjestö WHO antoi maskisuosituksen julkisille paikoille jo kesäkuun alussa.

Jutun kuva päivitetty 6.8.2020 kello 10.46.