Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kirsi Varhila ja Taneli Puumalainen kertoivat varautumisesta syksyn koronaepidemian eri skenaarioihin.

Suomella ei ole lainsäädännöllisiä keinoja ottaa käyttöön kansalaisten maskipakkoa, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi kuitenkin STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Toki tiedämme sen, että viranomaissuositukset ovat vahvoja ja kansalaiset ovat hyvin ohjeistuksia noudattaneet.

Varhila kertoi, että suositus varmasti tulee. Mahdollinen suositus on hänen mukaansa odotettavissa ensi viikolla.

– Maskisuositus annetaan ensi viikolla, mikäli tilanne näyttää siltä, että sille on tarve. Ensi viikolla joka tapauksessa kerrotaan, millaisessa tilanteessa maskisuositus otetaan käyttöön.

Tiedotustilaisuudessa olivat paikalla Varhilan lisäksi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen. Tiedotustilaisuudessa annettiin tilannekatsaus, jossa käsitellään Suomen tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilaisuuden aluksi Varhila avasi STM:n ja THL:n varautumissuunnitelmaa syksyn mahdolliseen toiseen koronaepidemia-aaltoon.

– Me olemme laatineet niin sanotun tiekartan syksylle eri versioista, miltä epidemiatilanne näyttää. Ensimmäisessä skenaariossa tilanne pysyy nykyisen kaltaisena, eli siellä täällä esiintyy pieniä tautiryppäitä ja epidemiaa pystytään nykyisillä keinoilla hallita. Toisessa skenaariossa alueellisesti ilmenee suurempia tautiryppäitä, jotka kuitenkin pysyvät hallinnassa alueellisesti tehostetuilla keinoilla. Kolmas versio on se, missä tartunta leviää väestössä, eikä tartuntaketjuja pystytä enää pysäyttämään tai jäljittämään.

Varhila viittaa kolmannella skenaariolla esimerkiksi kevään koronatilanteeseen, jolloin positiivisia tartuntoja todettiin jopa 200 uuden tartunnan päivävauhdilla.

Varhilan mukaan tiekartta pyritään julkaisemaan ensi viikolla. Kasvomaskisuositus sisältyy tiekarttaan.

– Ensimmäisen skenaarion kohdalla on harkittava, onko suvantovaiheessa tarvetta ottaa kasvomaskisusitusta käyttöön. Toisessa ja kolmannessa skenaariossa suositus on jo annettava erittäin kohdennetusti.

Etätyö ja suuret yleisötapahtumat tarkastelussa

Varhilan mukaan tällä hetkellä seurataan erityisen tarkasti sitä, kuinka suuret yleisötapahtumat ja etätyön päättyminen vaikuttavat epidemiatilanteen kehittymiseen.

Etätyösuositus päättyi 1. elokuuta. Kuitenkin Varhila sanoi, että olisi toivottavaa, että etätyötä mahdollisuuksien mukaan jatkettaisiin.

– Vaihtoehtoisesti toivomme, että työpaikoille palaaminen järjestetään hyvin järjestäytyneesti tai esimerkiksi lähityötä ja etätyötä vuorotellen. Toivomme, että tällaisia menettelyjä otetaan aktiivisesti käyttöön, ettei sosiaalisten kontaktien määrä kasva.

Yökerhot avattiin heinäkuun puolessa välissä. Varhilan mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, ettei tartuntoja olisi saatu paljoa yökerhoista.

Ravitsemusliikkeitä koskevat rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin elokuun loppuun saakka. Ravitsemusliikkeitä koskevaan asetukseen voidaan tämän hetkisellä lainsäädännöllä tehdä muutoksia lokakuun loppuun saakka.

– Tällä hetkellä arvioidaan, onko asetusta syytä kiristää.

Testauskapasiteettia nostetaan, karanteenisuosituksia tiukennetaan

Varhila kertoo, että yhteiskunnan laajaa sulkemista pyritään kaikissa mahdollisissa tilanteissa välttämään. Tämä tarkoittaa erityisesti testauksen ja jäljitystyön tehostamista sekä karanteenisuosituksen tiukentamista.

Koronatestauskapasiteetti on Suomessa tällä hetkellä noin 15 000 testiä päivässä. Varhilan mukaan kapasiteettia nostetaan 20 000.

– Mikäli epidemia etenee kolmanteen skenaarioon, kapasiteettia on nostettava jopa 25 000:een testiin päivässä.

Varhilan mukaan tällä hetkellä selvitetään, kuinka käyttöön saadaan luotettavat pikatestit. Lisäksi helpotusta jäljitystyöhön odotetaan elokuun lopulla käyttövalmiista koronasovelluksesta.

– Toivomuksen mukaan väestö ottaa sovelluksen laajasti käyttöön. Tällöin oireettomat saavat tietää nykyistä laajemmin altistumisesta koronavirukselle.

Lisäksi Varhilan mukaan karanteenisuositusta tiukennetaan siten, että altistuneet pysyisivät eristyksissä, kunnes testitulos selviää.

Sosiaali- ja terveysminisiteriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle 41 miljoonan euron suojavarusteiden lisähankintapyynnön.

Höllennyksiä tuskin odotettavissa matkustusrajoituksiin

Erityistä huomiota kiinnitetään rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuteen ja toimenpidemahdollisuuksiin rajoilla. Varhilan mukaan Helsingin satamaan suunnitellaan mallinnusta koronatestauksesta satamien osalta.

– Myös Turussa on iso satama. Näiden kuntien kanssa keskustellaan toimenpiteistä.

– Maarajoista tärkein ja myös vaikein on Tornio, jossa rajanylitys on melko aktiivista.

Varhilan mukaan valtioneuvosto tekee tällä viikolla päätöksiä matkustamisen lisärajoituksista tai rajoitteiden höllentämisestä.

– Maailman tilanne on sellainen, että höllennyksiä on tuskin odotettavissa.

Puumalaisen mukaan globaali pandemiatilanne on huono.

Tartunnat nousussa myös Suomessa

Suomessa on todettu tähän mennessä 7512 koronavirustartuntaa. Tuoreimmat tiedot ovat keskiviikolta, jolloin Suomessa todettiin 29 uutta tartuntaa.

Tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,1–1,4.

– Ensimmäisen kerran kevään jälkeen tämä arvio on yli yhden. Tartuttavuusluku tulee pääosin Uudenmaan tartunnoista, Voipio-Pulkki kertoo.

Ilmaantuvuuskeskiarvo on 2,3. Ilmaantuvuusluku on Voipio-Pulkin mukaan lievässä nousussa.

Eniten tartuntoja on todettu nuorilla. Puumalaisen mukaan tapaukset liittyvät erityisesti perhealtistumiseen oireettomilta taudinkantajilta.

– Jonkin verran tartuntaketjuja on liittynyt myös nuorten kokoontumisiin.

Pelkkä maskin käyttäminen ei riitä

Maskisuosituksen käyttöönotto on yksi keino rajoittaa koronaviruksen leviämistä Suomessa. THL on korostanut, että pelkkä maskin käyttäminen ei kuitenkaan riitä torjumaan koronaviruksen leviämistä.

Maskin lisäksi on edelleen huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Tällä hetkellä suojamaskia on käytettävä muun muassa lentokentillä ja lennoilla. Sen sijaan Helsingin seudun liikenne (HSL) ilmoitti keskiviikkona, ettei se suunnittele maskipakkoa, vaan aikoo toimia THL:n ohjeiden mukaan.

THL:n mahdollinen suositus ei velvoita ihmisiä käyttämään maskia, vaan se on omasta valinnasta ja vastuullisuudesta kiinni. Jos suositus tulee, se koskee todennäköisesti ainakin julkista liikennettä ja muita tilanteita, joissa turvavälejä ei voida pitää.

Maailman terveysjärjestö WHO antoi maskisuosituksen julkisille paikoille jo kesäkuun alussa.

Kuka korvaa maskit?

Mediatietojen mukaan useissa kaupoissa alkaa olla jo pula maskeista.

Lisäksi julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, miten vähävaraiset kansalaiset pystyvät hankkimaan maskeja, sillä maskipakkausten hinta voi olla tulotasoon nähden korkea.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen sanoo, että mikäli maskien hankinta jää yksityisen ihmisen varaan, tämä voi kasvattaa kuntien myöntämän harkinnanvaraisen toimeentulotuen kustannuksia.

– Jos maskin hankinta on kansalaisen omassa varassa, silloin se on osalle lisäkulu muiden joukossa. Jos toimeentulo on jo ennestään tiukkaa, kustannukset voivat valua toimeentulotuesta maksettaviin kuluihin, hän sanoo.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 6.8.2020 kello 11.55.