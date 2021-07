Oulun kaupunki palauttaa suosituksen maskin käytöstä sisätiloissa toistaiseksi, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Maskisuositus poistettiin kesäkuussa parantuneen tautitilanteen vuoksi. Viime viikkojen nousseet koronaluvut ovat antaneet aihetta päivittää maskisuositus uudelleen voimaan. Suositus koskee myös Oulun kaupungin alueella olevia työpaikkoja.

Kaupunki ja tänä viikonloppuna järjestettävä Qstock–festivaali suosittelevat maskin käyttöä festivaalialueella. Ensisijaisesti jokainen tuo omat maskinsa, mutta kaupunki on toimittanut alueelle maskeja jaettavaksi. Festivaali sallii vierailijoilta oman käsidesin tuonnin alueelle, ja alueella on myös käsidesipisteitä.

Uusia tartuntoja ja joukko–altistumisia

Koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä nousussa sekä Oulussa että koko Pohjois–Pohjanmaalla. Oulussa on todettu 66 uutta koronatartuntaa tällä viikolla. Karanteeniin on asetettu 214 henkilöä, minkä lisäksi on todettu yksi joukkoaltistuminen. Uusia altistumisia on voinut tapahtua seuraavissa paikoissa:

– sunnuntaina 25.7, kello 20.45–23.15, Finnkino Plaza, LUXE-sali

– maanantaina 26.7, kello 18–19, NalliSport Oy

– lauantaina 24.7, myöhäisilta, Bar Lumo (Höyhtyä)

– tiistaina 27.7, kello 13–13.30, Kahvila Stockholm

Tiedotteessa painotetaan, että oireettomana ei tule lähteä testeihin, vaikka olisi oleskellut paikoissa, joissa altistumisen mahdollisuus on olemassa.

Eilinen kehotus lähteä testeihin Pataässä–ravintolassa tapahtuneiden altistumisten vuoksi oli poikkeus, eikä vaikuta lähtemiseen muiden mahdollisten ravintola–altistumisten kohdalla.

Kaupunki rohkaisee alle 30–vuotiaita ottamaan rokotteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronarokotteiden tehoa koskevaa tutkimustietoa. Aiemmin on tiedetty varmasti koronarokotteiden hyvä teho vakavan tautimuodon estämisessä. Uusimman tutkimustiedon mukaan yksi rokoteannos ehkäisee myös tartunnan saamista 50–80 prosenttia ja kaksi rokoteannosta 60–90 prosenttia.

Lisäksi on todettu, että mikäli rokotettu saa koronatartunnan, erittää hän virusta huomattavasti vähemmän kuin rokottamaton. Näin ollen koronarokotteilla on myös merkittävästi tartuntojen leviämistä ehkäisevää vaikutusta.

Kahdesti rokotettuja ei enää uusien ohjeiden mukaan aseteta altistustilanteissa karanteeniin. Rokotukset mahdollistavat siis paluun normaalimpaan elämään. Rokotusten suoja ei kuitenkaan ole täydellinen, minkä vuoksi myös rokotettujen tulee toistaiseksi suojata muita ja itseään.

Oulun rokotusten etenemisessä on tiedotteen mukaan nyt pullonkaulana alle 30–vuotiaiden lähteminen ykkösrokotukseen. Päivittäin rokotukseen tulee vain noin 300 henkilöä, vaikka kapasiteetti mahdollistaisi yli 600 henkilön ykkösrokotukset päivittäin.

Rokotusten hidastuminen hidastaa ulospääsyä epidemiasta, tiedotteessa sanotaan. Rokotuksia on tarjolla Ouluhallissa arkisin kello 9–15 myös ilman ajanvarausta, keskiviikkoisin myös kello 17 asti.

