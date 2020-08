Suojamaskien kysyntä on kasvanut. Kuva: Arttu Laitala

Kansalaisia koskevasta suojamaskisuosituksen valmistelusta annetaan lisätietoa tänään torstaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitää asiasta yhteisen tiedotustilaisuuden sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. Ennakkotiedoista huolimatta varsinaista suositusta ei mediatietojen mukaan tule torstaina, vaan sen antaminen viivästynee ensi viikolle. Tiedotustilaisuus alkaa kello kymmenen.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Tiedotustilaisuudessa annetaan myös tilannekatsaus, jossa käsitellään Suomen tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yli 7 500 koronavirustapausta ja virukseen on menehtynyt yli kolmesataa ihmistä.

Kuka korvaa maskit?

Mediatietojen mukaan useissa kaupoissa alkaa olla jo pula maskeista.

Lisäksi julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, miten vähävaraiset kansalaiset pystyvät hankkimaan maskeja, sillä maskipakkausten hinta voi olla tulotasoon nähden korkea.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen sanoo, että mikäli maskien hankinta jää yksityisen ihmisen varaan, tämä voi kasvattaa kuntien myöntämän harkinnanvaraisen toimeentulotuen kustannuksia.

– Jos maskin hankinta on kansalaisen omassa varassa, silloin se on osalle lisäkulu muiden joukossa. Jos toimeentulo on jo ennestään tiukkaa, kustannukset voivat valua toimeentulotuesta maksettaviin kuluihin, hän sanoo.

Suomessa perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta ja harkinnanvaraista toimeentulotukea haetaan kunnan tai kaupungin sosiaalitoimesta.

– Perustoimentulotuessa huomioidaan pieniä terveydenhuollon menoja. Sitä kuuluvatko maskit perustoimentulotuen vai harkinnanvaraisen toimeentuloon piiriin, en osaa sanoa, koska emme tiedä vielä mitä on tulossa, Myllärinen sanoo.

Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen johtaja Minna Backman teki omalla Twitter-tilillään esimerkkilaskelman siitä, miten paljon nelihenkisellä perheellä suojamaskeihin voi lukua rahaa.

– 50 kappaleen paketti maksaa 40 euroa. Maski on kertakäyttöinen ja sitä pitää vaihtaa usein. Nelihenkisellä perheellämme kuluisi varmaan 6 pakettia viikossa, kun palataan kouluun ja töihin eli 240 euroa viikko ja 960 euroa kuukaudessa, hän kirjoitti.

Pelkkä maskin käyttö ei riitä

Maskisuosituksen käyttöönotto on yksi keino rajoittaa koronaviruksen leviämistä Suomessa. THL on korostanut, että pelkkä maskin käyttäminen ei kuitenkaan riitä torjumaan koronaviruksen leviämistä.

Maskin lisäksi on edelleen huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Tällä hetkellä suojamaskia on käytettävä muun muassa lentokentillä ja lennoilla. Sen sijaan Helsingin seudun liikenne (HSL) ilmoitti keskiviikkona, ettei se suunnittele maskipakkoa, vaan aikoo toimia THL:n ohjeiden mukaan.

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kirjoitti Twitterissä, että tartuntamäärien kasvun vuoksi etätyösuositusta on arvioita uudelleen niillä työpaikoilla, joissa etätyö on mahdollista.