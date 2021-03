Harvinaisen mutkikas valtiovarainministeriön (VM) kansliapäällikkövalinta on edennyt loppusuoralle. Hallinto- ja kehitysjohtaja Irja Peltonen sanoo, että nimitysehdotus on mahdollista saada valtioneuvostoon maaliskuun aikana. Hallitus kokoontuu ensi vuoden budjettia pohjustavaan kehysriiheen huhtikuun lopussa, ja VM:n kansliapäällikkö on keskeinen henkilö talousarvion valmistelussa.

Nimityksen esittelee valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.), joka on haastatellut loppusuoralle päässeet ja soveltuvuustesteissä olleet ehdokkaat. Kärkiehdokkaista Martti Hetemäen seuraajaksi tehdään myös turvallisuusselvitykset.