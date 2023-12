Kun Martinniemen seurakuntakoti sulkee ovensa, Juttukahvila siirtyy kuvassa olevaan Martinniemen Kerholaan. Kuva: Linnea Ohtamaa

Oulun seurakuntayhtymän tavoite vähentää kiinteistöjensä määrää näkyy nyt Martinniemessä.

Martinniemen seurakuntakodin käyttö loppuu vuodenvaihteessa. Oulun seurakuntayhtymä kertoo, että toimintaa järjestetään toistaiseksi ainoastaan talon päädyssä sijaitsevassa päiväkerhotilassa. Myös päiväkerhot muuttavat myöhemmin, kun korvaavat tilat löytyy.

Seurakuntakeskus on valmistunut vuonna 1985. Tiedotteen mukaan sen korjausvelka on suuri ja käyttöaste matala. Päätös seurakuntatalon sulkemisesta on tehty kaksi vuotta sitten, tilatarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä.

– Toiminnan siirtäminen vuokratiloihin on taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Kiinteistön osalta ensisijainen tavoitteemme on sen myyminen, kertoo tiedotteessa kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo.

Seurakunnan mukaan kodissa toimineille ryhmille on löytynyt korvaavat tilat Martinniemestä.

Tammikuun alussa varhaisnuorten kerhot siirtyvät Martinniemen koululle ja aikuisten Juttukahvila Martinniemen Kerholaan.

Seurakuntayhtymän tarkoituksena on luopua myös useista muista huonokuntoisista ja vähällä käytöllä olevista tiloistaan. Kiinteistöjen määrää on tarkoitus vähentää peräti 30 prosentilla vuosien 2013–26 välillä.

Haukiputaalla seurakunnan käyttöön jäävät kirkon lisäksi seurakuntakeskus, Wirkkula ja Kellon seurakuntakoti.

Martinniemen seurakuntakodissa järjestetään jäähyväisjumalanpalvelus 14.1.2024 kello 16.