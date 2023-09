Marrakesh

Ihmiset hakeutuivat ulos maanjäristyksen jälkeen. Kuva: Jalal Morchidi

Marokossa ainakin 820 ihmistä on kuollut myöhään perjantaina sattuneessa maanjäristyksessä, kertoi Marokon sisäministeriö lauantaina. Lisäksi yli 670 ihmistä on loukkaantunut.

Loukkaantuneista yli 200 on kriittisessä tilassa, kertoi sisäministeriö.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 6,8. Sen keskus sijaitsi runsaat 70 kilometriä lounaaseen turistien suosimasta Marrakechin kaupungista.

Marrakechin historiallinen keskusta kuuluu YK:n kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintökohteisiin. Alustavien tietojen mukaan keskusta on kärsinyt vahinkoja, mutta niiden laajuus ei ole vielä tiedossa. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan muun muassa kuuluisalla keskusta-aukiolla sijaitsevan moskeijan minareetti olisi vaurioitunut pahoin.

Orpo: Suomi voi auttaa

Ulkoministeriön mukaan yli 50 suomalaista oli lauantaina puoli kymmeneen mennessä tehnyt matkustusilmoituksen Marokkoon. Toistaiseksi kaikki ulkoministeriön Marokosta tavoittamat suomalaiset ovat olleet kunnossa kertoi ministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner viestipalvelu X:ssä.

Suomen Marokon-suurlähetystön mukaan maassa on noin 200 suomalaista.

Ministeriössä suositellaan, että maanjäristysalueella olevat suomalaiset tekevät matkustusilmoituksen, jotta heihin voi tarvittaessa olla yhteydessä. Ulkoministeriö neuvoo Marokossa olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi on valmis lähettämään apua Marokkoon.

Orpo sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina, että jos Marokolta tulee EU-järjestelmän kautta avunpyyntö, Suomi on osaltaan valmis auttamaan.

– Suomella on hyvin paljon osaamista tällaisessa kriisitilanneavussa. Ei ole paljon aikaa, kun Turkin maanjäristyksiin Suomi lähetti hyvin nopealla vasteella avustustyöntekijöitä, Orpo sanoi.

Orpo välitti Ylellä surunvalittelunsa Marokkoon ja sanoi, että tällaiset luonnonkatastrofit seurauksineen ovat järkyttäviä. Jo aikaisemmin tasavallan presidentin kanslia kertoi viestipalvelu X:ssä, että presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt Marokon kuninkaalle Mohammed VI:lle surunvalittelut kirjeitse.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi lauantaina aamulla X-palvelussa olevansa surullinen Marokon maanjäristyksen aiheuttaman tuhon ja kuolonuhrien vuoksi.

Suomalaismatkailijoita on Marokossa tällä hetkellä verrattain vähän. Matkanjärjestäjä Tui Finlandilla on tällä hetkellä muutamia suomalaismatkustajia Agadirin ja Marrakechin alueella, kertoi yhtiön viestintäpäällikkö Laura Aaltonen STT:lle. Hänen mukaansa suomalaismatkustajat on tavoitettu ja he voivat hyvin.

Muista suurista matkatoimistoista Tjäreborgilla ei ole tällä hetkellä matkustajia Marokossa ja Aurinkomatkojen omistamasta Finnairista kerrotaan, ettei yhtiö tee tällä hetkellä matkoja Marokkoon.

"Todellinen kaaos ja katastrofi"

Järistys iski hieman kello yhdentoista jälkeen illalla paikallista aikaa ja sai ihmiset pakenemaan paniikissa kaduille.

– Näin rakennusten liikkuvan – – sitten menin ulos ja siellä oli paljon ihmisiä. Ihmiset olivat kaikki shokissa ja paniikissa. Lapset itkivät ja vanhemmat olivat suunniltaan, Marrakechissa ollut 33-vuotias Abdelhak el-Amrani kertoi AFP:lle puhelimitse.

– Sähköt katkesivat 10 minuutiksi, samoin puhelinverkko, mutta sitten se palasi. Kaikki päättivät jäädä ulkosalle, hän lisäsi.

Insinööri Faisal Baddour kertoi tunteneensa järistyksen kolme kertaa asunnossaan.

– Ihmiset ryntäsivät ulos totaalisessa paniikissa. Kokonaisia perheitä nukkuu edelleen ulkona, koska maanjäristyksen voima oli niin kauhea, että pelkäämme yhä, Baddour kertasi.

Marrakechin vanhassa keskustassa kiinteistöjä omistava ranskalainen Michael Bizet kuvasi hänkin järistyksen voimaa valtavaksi.

–Tuntui siltä, että sänkyni lentää ulos. Syöksyin ulos puolipukeissani ja menin heti katsomaan talojani. Se oli totaalinen kaaos, todellinen katastrofi, hulluutta

Maanjäristys havaittiin myös Marokon naapurimaassa Algeriassa, mutta järistys ei viranomaisten alustavien arvioiden mukaan aiheuttanut maassa vahinkoja.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Intian pääministeri Narendra Modi lähettivät jo aamulla surunvalittelunsa Marokon johdolle turman vuoksi. Myös Espanja, Ranska ja Venäjä ottivat lauantaina osaa marokkolaisten suruun.

Mediat: Marokon voimakkain maanjäristys

Marokkolaisten tiedotusvälineiden mukaan kyseessä on voimakkain Marokossa koettu maanjäristys.

Vuonna 2004 ainakin 628 ihmistä sai surmansa ja 926 loukkaantui Marokossa, kun maanjäristys iski Välimeren rannikolla sijaitsevaan Al Hoceimaan.

Vuonna 1980 naapurimaa Algeriassa iskenyt järistys oli puolestaan yksi lähihistorian suurimmista ja tuhoisimmista maanjäristyksistä. El-Asnamiin iskenyt järistys oli voimakkuudeltaan 7,3, ja se surmasi 2 500 ihmistä. Lisäksi ainakin 300 000 jäi kodittomaksi.





Kello 10.24: Päivitetty uhrimäärä ja Suomen ulkoministeriön tietoja. Lisätty maininta presidentti Niinistön esittämistä surunvalitteluista.

Kello 10.57: Lisätty Petteri Orpon kommentit Ylellä sekä tietoja matkatoimistojen asiakkaista Marokossa.

Kello 13.21: Täydennetty kauttaaltaan. Päivitetty mm. tietoja uhrien määrästä sekä vaurioista Marrakechissa.