Asenne on avainsana, joka kantaa työelämässä pitkälle. Näin kokee oulaistelainen Marko Niskanen, 52, joka on edennyt tähänastisella elämänurallaan askel kerrallaan ylemmäs.

Niskanen toimii Leden Finland Oy:n maajohtajana ja vastaa isoista kokonaisuuksista. Parhaillaan menossa on yksi merkittävimmästä investoinneista, sillä yhtiölle on valmistumassa Oulaisiin mittavat tuotantotilat, joihin keskitetään työtä ja tuotantoa Sievin tehtailta. Muuttoprojekti on ajankohtainen syksyllä. Mittasuhteista kertoo muun muassa muutonaikainen rekkaliikenne.