Jääkiekon MM- kisat 2022 Tampereella. Suomen jääharjoitukset perjantaina. Marko Anttila. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät kertoo tiedotteessaan tehneensä vuoden mittaisen sopimuksen hyökkääjä Marko Anttilan kanssa.

Anttila toimi Leijonien kapteenina Suomen voittaessa maailmanmestaruuden keväällä 2019 ja kuului Leijonakapteenistoon myös kevään 2022 kotikisoissa, kun Suomi voitti historiansa neljännen MM-kullan.

Edelliset kuusi kautta Anttila, 37, on edustanut KHL:ssä pelannutta Helsingin Jokereita. Kausi keskeytyi Jokereiden osalta viime helmikuussa, jonka jälkeen Anttila siirtyi loppukauden kattavalla sopimuksella Liiga-joukkue Tampereen Ilvekseen. Ilves voitti kauden 2021-2022 päätteeksi SM-pronssia.

Anttila on Suomen A-maajoukkueen kaikkien aikojen pisin pelaaja. 203 senttimetrin pituudellaan hyökkääjä lunastaa paikan myös kaikkien aikojen pisimpänä kärppäpelaajana.

Ulkomaille tähdänneen Anttilan mukaan Kärppien kapteeni Atte Ohtamaalla oli siirrossa sormensa pelissä.

– Aika nopeasti se päätös lopulta syntyi. Aten kanssa puhuttiin tuossa MM-kisojen aikana siitä, ettei minulla ollut vielä hajuakaan, mihin menen. Atte ilmeisesti vinkkasi tuonne johtoportaan suuntaan asiasta, ja kisojen jälkeen aloitettiin neuvottelut.

– Kärpät on organisaatio, joka on tottunut menestymään. Alkuun oli ehkä ajatus lähteä ulkomaille, mutta kun tällainen mahdollisuus tuli vastaan, niin siihen piti tarttua. Kyllä menestyminen on mielessä, Anttila sanoo.

Kärppien urheilujohtaja Harri Aho kuvailee Anttilaa pelaajaksi, jollaista jokainen voittava joukkue tarvitsee.

– Voi sanoa, että ”Mörkö” on jo legenda suomalaisessa jääkiekkoilussa. Uskomme, että hän omalla panoksellaan auttaa meitä menestymään. Ja kun tuosta on poistunut rivistä Mika Pyörälän kaltaisia kavereita, tarvitsemme tilalle nimenomaan niitä kokeneita pelaajia, jotka pystyvät kovilla hetkillä auttamaan joukkuetta voittamaan – Anttila on juuri sellainen pelaaja.