Markku Salmela tutki aikoinaan autonrenkaiden vesiominaisuuksia ja sovelsi samantyyppisiä pintakuvioita suksen pohjaan. Näin syntyi pintakuvio vesikelin sukselle. Kuva: Heikki Syrjäniemi

Pekingin talviolympialaisten hiihtokilpailuja ei voita välttämättä hiihtäjä, jolla on eniten ruista ranteissa. Varsinkin laskuosuuksilla eroja syntyy suksivalintojen ja voitelun perusteella. Niinpä ankaraa kilpailua käydään myös huoltoryhmien talleissa, aivan kuin formulakisoissa konsanaan.

Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan hiihtokopeissa häärineet toppatakkiukot eivät ole puhuneet pelkästään voitelusta, vaan viimeinen silaus on tehty suksen pohjaan erityisellä kuviokoneella. Näin suksen pohjan ja ladun väliin on saatu hiukan ilmatilaa, mikä puolestaan vähentää kitkaa. Pienempi kitka puolestaan helpottaa etenemistä olipa kyseessä suksi tai pyörivät rattaat. Se on fysiikan laki. Voitelu ja suksenhuolto ovat muuttuneet varsinaiseksi tallien väliseksi salatieteeksi.