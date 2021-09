Markku Jokisipilä keskustelemassa puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa valtiopäivien avajaisissa helmikuussa 2020. Kuva: Aki Taponen

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä on kirjoittanut kirjan perussuomalaisista aivan uudesta näkökulmasta. Poliittisen historian apulaisprofessorin kirja ei tuomitse puolueen tarkoitusperiä. Ne ovat laillisia, vaikka muiden puolueiden, tutkijoiden ja median vieroksumia.

Jokisipilä lähestyy perussuomalaisia kuin mitä tahansa puoluetta. Kirjan kantava teema on toimiva demokratia. Kansalla on vaaleissa oikeus kertoa, mitä mieltä se on harjoitetusta politiikasta ja vaihtaa tarvittaessa vallanpitäjät. Teos perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi haastatteluihin.