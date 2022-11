Suomessa uuden normaalin odotetaan olevan aiempaa kalliimpi sähkö. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Odotukset sähkön hinnan noususta ovat tasaantuneet selvästi energiamarkkinoilla parin viime kuukauden aikana.

– Norjan vesivoimatilanne on parantunut viime viikkojen aikana, ja kaasun hinta on laskenut Keski-Euroopassa, kun kaasuvarastot on saatu täytettyä, selittää Energiateollisuuden energiamarkkinat-yksikön johtaja Pekka Salomaa.