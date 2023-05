-Adoptioperheessä minua on aina pidetty omana lapsena. Minua on rakastettu kuten perheen biologisia lapsia, Marjo Nahkala kertoo. Kuvassa Marjo ja adoptioperheen samanikäinen poika. Kastetilaisuudessa Marjolla ja veljellä oli yllä kastepuku, joka oli tehty äidin hääpuvusta. Kastepuku on edelleen käytössä ja sitä ovat käyttäneet Marjon kolme lasta ja Marjon sisarusten lapset.

Kuva: Marjo Nahkalan kuvat