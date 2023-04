Marjayrityksiä koskeva ihmiskauppatutkinta on vielä pahasti kesken.

Poliisin tavoitteena on, että tutkinta valmistuisi tämän vuoden puolella, toteaa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (krp).

–Poliisi ja rajavartiolaitos ovat tehneet kovasti töitä ja tutkinta on edennyt kovasti. On monta asianhaaraa joita selvitetään, ja tutkinta on aikaa vievää.

Mäntyniemen mukaan esitutkinnassa on tehty laajaa ja läheistä yhteistyötä Thaimaan poliisin kanssa. Ihmiskaupan epäillään kohdistuneen juuri thaimaalaisiin poimijoihin.

Lokakuussa poliisi vangitsi Polarica-konsernin ja Polarica Marjahankinta oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston ja thaimaalaisen yrittäjän, joka on rekrytoinut thaipoimijoita Suomeen.