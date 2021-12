Marjatta Hanhijoen Silminnähden-näyttely on esillä Helsingin Taidehallissa tammikuun alkuun asti. Kuva: Patrik Rastenberger

Kuvataiteilija Marjatta Hanhijoki (s. 1948) tunnetaan kotoisia näkymiä esittelevistä akvarelleista, hiilipiirroksista ja grafiikan vedoksista.

Valokuvaustakin opiskellut taiteilija, jonka töitä on parasta aikaa esillä Helsingin Taidehallissa, on tuonut näytille myös jokihelmisimpukan pelastamiseen osallistuneet viljakkalalaiset. Hän on tehnyt 40 kuvan valokuvasarjan Ruonanjoen ja jokivarren molemmista asukkaista: jokihelmisimpukasta ja ihmisestä.