Siiran tilan viljelijä Tapani Siira ei jäänyt yksin, kun kaikki 50 ukrainalaista poimijaa saapuivat Oulun Saviharjun ja Välikylän tiluksille. Kuva: Teija Soini

Kesäkuun puolivälissä viljelijä Tapani Siira kertoi Kalevalle tehneensä työsopimuksen 50 ukrainalaisen poimijan kanssa. Siiran tilan isäntä kertoi, että ukrainalaisten lennättämisessä Suomeen on omat haasteensa, sillä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton tilauslento lentää Kiovasta Helsinkiin vain satunnaisesti, ja hänen pitäisi nimetä koneeseen etukäteen kymmenen henkilöä kerrallaan. Helsingin päässä heille pitäisi järjestää oma kuljetus, koska karanteenialueelta tulevat eivät saa matkustaa julkisilla. Viljelijän pelkona oli tuolloin, että riittävää työvoimaa ei saada tarpeeksi ja helteiden jatkuessa mansikat kypsyvät peltoon.

Kuinka ukrainalaisten kanssa lopulta kävi, Siiran tilan viljelijä Tapani Siira?

– Loppupeleissä kävi niin, että kaikki pyydetyt ukrainalaiset poimijat pääsivät tänne. Tavallisesti he ovat tulleet sitä mukaa, kun sato kypsyy, mutta tällä kertaa he kaikki matkustivat samalla lennolla. Tilasin heille oman linja-auton, jolla he tulivat tänne. Sen jälkeen he ovat olleet karanteenissa kahden viikon ajan ja sen puolesta kaikki on kunnossa.