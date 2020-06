Oululaiset Heidi Vierimaa ja Tom Sirviö ovat innokkaita marjastajia. He poimivat kesäisin eniten mustikoita, sillä niitä heillä kuluu eniten. Kuva: Janne Körkkö

Arktiset Aromit ry on käynnistänyt Marjakaveri-kampanjan, jossa kannustetaan koko yhteiskuntaa osallistumaan marjojen keruuseen. Yhdistyksen Marjakaveri-kampanja sai alkunsa hyvänmielen kampanjana jo viime vuonna. Kampanjan merkitys on tänä vuonna vielä entistäkin tärkeämpi. Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan kampanja sai hyvän vastaanoton jo viime vuonna ja hänellä on positiiviset odotukset myös tämän kesän poimijamääristä.