Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin piti linjapuheensa Tampereen puoluekokouksessa maanantaina.

Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) odotettiin sdp:n puoluekokouksen maanantain linjapuheessa sdp:n työllisyystoimia.

Hän näytti puheessaan varovaista vihreää valoa työttömyysturvan lisäpäivien eli eläkeputken poistolle toteamalla, että se on nostettu yhdeksi keinoksi ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymiseksi.

– Samalla on kuitenkin parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa. Ilman työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamista emme tule saavuttamaan tavoitettamme ikääntyvien nykyistä korkeammasta työllisyydestä, Marin jatkoi.

Työttömyysturvan porrastamista tai muita valtiovarainministeriön virkamiesten hiljattain esittämiä kovia työllisyystoimia hän ei maininnut.

Osaamista jää hyödyntämättä

Ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuuksia toimia työelämässä on Marinin mukaan parannettava.

– Liian moni ikääntyvä työntekijä jää tai hänet työnnetään työn ulkopuolelle ennen eläkeikää. Valtava määrä osaamista jää hyödyntämättä ja työtunteja tekemättä tilanteen ollessa tämä.

– Yksilölle seurauksena on epävarmuus ja toimeentulon vaikeudet, jotka heijastuvat myös eläkkeeseen, Marin totesi.

Marinin mukaan työllisyysasteen nostaminen ja yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen ihmisten työllistymistä tukevaksi ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita.

Marin korosti, että sdp on sitoutunut työllisyysasteen nostoon ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseen.

– Kun päätöksiä tehdään, on niiden oltava vaikuttavia ja ihmisten näkökulmasta reiluja. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitsemme toimia myös työelämän laadun parantamiseksi. Toimia tarvitaan laajasti.

Osatyökykyiset huomioitava

Jotta saamme nostettua Suomen työllisyysastetta tavoitteidemme mukaisesti, tarvitaan Marinin mukaan jokaiselle mahdollisuuksia työllistyä.

– Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille on parannettava. Työllistymistä voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla tuettu työpaikka sekä avoimille työmarkkinoille siirtymiseen tarvittava koulutus ja muu tuki.

– Tavoitteena tulee myös olla riittävän pitkäkestoinen työpaikka niille, joille työskentely avoimilla työmarkkinoilta ei toteudu.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on selvitetty tapoja parantaa erilaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän esiteltiin viime viikolla ehdotus työpaikkojen lisäämiseksi osatyökykyisille välityömarkkinoilla käyttäen esimerkkeinä Ruotsin Samhall Ab –mallia ja Suomen työpankkikokeilua.

– Ministerityöryhmä tuki uuden toimintamallin kehittämisen aloittamista. Tämä on tärkeä aloite ja esimerkki inhimillisemmästä työllisyyspolitiikasta.

Oppivelvollisuus laajenee

Nuorten työllistymisen näkökulmasta koulutus nousee Marinin mukaan tärkeimmäksi kysymykseksi.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen on tämän hallituksen tärkein tulevaisuusteko. Sillä varmistetaan, että jokainen nuori saa vähintään toisen asteen koulutuksen ja samalla toisen asteen koulutus muutetaan aidosti maksuttomaksi.

Nuorten aikuisten työllistymisen ja työelämän haasteet liittyvät Marinin mukaan muun muassa työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja työelämän epävarmuuteen ja pirstaleisuuteen.

– Perhevapaauudistus on hallituksen yksi tärkeimmistä työelämän tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia vahvistavista toimista. päivärahakiintiön.

– Yksi keino, jolla voimme samaan aikaan vahvistaa työllisyyttä ja parantaa perheiden tilannetta on päivähoitomaksujen alentaminen. Se on esimerkki toimesta, joka on oikeudenmukainen ja vaikuttava. Näiden työllisyyttä vahvistavien keinojen puolesta me toimimme, Marin vakuutti puoluekokousväelle.

Marinin mukaan tulevalla puoluekokouskaudella on luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää.

– Tähän työhön kutsun palkansaajaliikkeen mukaan, Marin sanoi.