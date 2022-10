Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n ennallistamisasetuksen käsittely tulee kestämään pitkään. Kuva: MARTIN DIVISEK

Pääministeri Sanna Marin (sd.) torjui Yleisradion Ykkösaamussa opposition moitteet, että hallitus olisi laiminlyönyt vaikuttamisen EU:n ennallistamisasetukseen.

Marinin mukaan Suomi on käynyt asiasta aktiivista vuoropuhelua ja saanut asetukseen muutoksia. Suomi on kuitenkin Marinin mukaan edelleen tyytymätön asetuksen metsäpoliittisiin osiin ja sen arvioituihin kustannuksiin Suomelle. Nykyisten arvioiden mukaan ennallistaminen voisi aiheuttaa Suomelle jopa miljardin euron kustannukset, mikä olisi asukasta kohden EU:n korkein hinta.

– Hallituksen mielestä tämä ei ole kohtuullinen hinta, ja meidän kantaamme on kirjoitettu, että tätä hintaa pitää saada alaspäin.

Asetus on herättänyt eripuraa myös hallituksen sisällä, kun vihreät ja vasemmistoliitto ovat kritisoineet muiden hallituspuolueiden linjaa asiassa. Oppositio jätti ennallistamisasetuksesta hallitukselle välikysymyksen torstaina.

Marinin mukaan Suomi voi päättää äänestää koko asetusta vastaan, jos se ei saa Suomelle riittävän hyvää muotoa. Täystorjunta jo etukäteen ei olisi Marinin mukaan oikea ratkaisu, koska se ei edistäisi Suomen vaikuttamismahdollisuuksia.

– Koko asetus ei ole huono, mutta siinä on tiettyjä osia, jotka eivät ole riittävän hyviä.

Marinin mukaan asian käsittely tulee kestämään pitkään ja voi venyä jopa ensi vuoden yli.

Tuumaustauko tulee tarpeeseen

SDP:n ja keskustan välejä kiristänyt kiista arvonnousu- tai maastapoistumisverosta on Marinin mukaan yllättävä, koska veron toteuttamisesta oli jo sovittu hallituksen kesken.

– Tässä ei ole kyse vain yksittäisestä lakiesityksestä vaan periaatteesta, voidaanko luottaa niihin pelisääntöihin, jotka on yhdessä sovittu ja niihin neuvotteluratkaisuihin, jotka on yhdessä sovittu.

Kiistaa on käsitelty viimeksi perjantaina viisikon kesken, Marin kertoi. Ensi viikon istuntotauko eduskunnassa voi Marinin mukaan olla ratkaisun hakemisen kannalta hyödyksi.

– Ehkä tuumaustauko hallituksen sisälle voi tehdä hyvää, että millä tavalla me haluamme tätä työtä tehdä. Itse olen aina edustanut sitä linjaa, että kun jostain sovitaan, vaikka se ei olisi itselle se mieluisin asia, niin niistä sopimuksista pidetään kiinni, Marin sanoi.

Meno- ja tulosopeutusta voitava katsoa

Julkisen talouden tasapainottamisesta ja korkomenojen kasvusta Marin sanoi, että Suomen tilanne on velkasuhteen kannalta parempi kuin monen muun EU-maan.

– Mielestäni on järkevää ottaa velkaa investointeihin, Marin sanoi.

Ongelma on hänen mukaansa syömävelka, ei rahan käyttäminen talouskasvua edistäviin rakenneuudistuksiin.

– Kyllä myös meno- ja tulosopeutusta pitää voida katsoa, mitä me voimme tehdä lisätäksemme valtion tuloa, mitä me voimme tehdä, jotta meidän menomme eivät olisi niin isoja. Kyllä me tähänkin olemme valmiita.

Marinin mukaan kyse ei ole SDP:n siirtymisestä leikkurilinjalle, vaan pyrkimyksestä vastuulliseen taloudenpitoon.