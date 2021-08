Pääministeri Sanna Marin. Arkistokuva. Kuva: STEPHANIE LECOCQ / POOL

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo Ylellä, että Suomessa on tarkoitus aloittaa 12–15-vuotiaiden rokotukset. Asiaa käsitellään torstaina valtioneuvostossa.

Ylen uutislähetyksessä ja A-studiossa vierailleen Marinin mukaan toiveena on, että päätös asiasta voitaisiin tehdä torstaina ja rokotukset aloittaa ensi viikolla. Hän kertoi, että Suomeen on saatu ylimääräinen, noin 200 000 annoksen rokote-erä, josta nämä rokotukset voidaan aloittaa ilman, että se häiritsee muuta rokotusohjelmaa.

Marin kommentoi myös koronapassia ja kertoi, että hallitus käsittelee asiaa torstaina. Koronapassi voisi Marinin mukaan tulla Suomessa käyttöön aikaisintaan syys-lokakuussa. Passi voisi koskea erilaisia vapaa-ajan tilanteita ja tapahtumia, mutta ei julkisia, kaikille välttämättömiä palveluja.

Hallitus saa torstaina myös laajan katsauksen koronatilanteesta ja ministeriöissä valmistelussa olevista asioista.

Jatkossa seurataan ennen kaikkea sairaalahoidossa olevien määrää

Epidemiatilanne Suomessa alkoi kesäkuun lopulla huonontua nopeasti, kun tartuntamäärät lähtivät nousuun. Hallitusta on kritisoitu reagoimattomuudesta tilanteen edessä.

Marinin mukaan hallitus on kokoontunut viikoittain, vaikkeivät kaikki ministerit olekaan olleet paikalla. Marin torjui epäilyt siitä, että deltamuunnos olisi yllättänyt hallituksen.

Marinin mukaan olisi ollut suotavaa, että suomalaiset eivät olisi matkustaneet jalkapallon EM-kisoihin Pietariin.

– THL hyvin ohjeisti, että ei pitäisi lähteä Pietariin katsomaan jalkapalloa, Marin sanoi.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 7 500 koronatartuntaa. Luku on lähes tuplaantunut sitä edeltäneestä kahdesta viikosta. Lisäksi viime päivinä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on alkanut kasvaa.

Marinin mukaan nyt ja jatkossa tarkkaillaan ennen kaikkea sairaalahoidossa olevien määrää.

Marinin mukaan tavoitteena on, että koulut voidaan pitää auki. Mahdollisista luokkien tai koulujen siirtämisestä etäopetukseen päätetään paikallisesti tarpeen mukaan.

