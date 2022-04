Tukholma/Helsinki

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Suomen pääministeri Sanna Marin pitivät tiedotustilaisuuden keskiviikkona 13. huhtikuuta. Kuva: PAUL WENNERHOLM

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pitää toivottavana, että Suomi ja Ruotsi voisivat tehdä samanlaiset Nato-ratkaisut samanlaisessa aikataulussa.

– Meidän läheinen yhteytemme ja yhteistyömme jatkuu. Mutta jos minulta kysytään, niin toivoisin, että me tekisimme samankaltaiset valinnat samankaltaisessa aikataulussa koko alueellamme. Mutta Ruotsi tekee omat päätöksensä, Marin sanoi Tukholman-vierailullaan.

Suomen päätös on syntymässä nopeasti, hän ennakoi.

– Prosessi on nopea, ja se tapahtuu viikoissa, Marin sanoi selostettuaan ensin selonteon käsittelyä.

Marin sanoi Suomen olevan valmistautunut siihen, että Venäjä pyrkii erilaisin "ilkeyksin" vaikuttamaan Suomen päätöksiin.

– Mutta meidän ei pidä antaa pelon vaikuttaa valintoihimme. Me teemme kauaskantoisia päätöksiä, eikä meidän tule pelätä päätöksen tekoa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ei vahvistanut Svenska Dagbladetin tietoa, että hän olisi jo päättänyt tavoitella Nato-jäsenyyttä, vaan sanoi, että asiaa pitää vielä analysoida tarkasti ja hakea Ruotsin turvallisuuden kannalta parasta ratkaisua.

Pääministerien tiedotustilaisuuden edellä Svenska Dagbladet kertoi Anderssonin haluavan, että Ruotsi hakee sotilasliitto Naton jäsenyyttä tänä vuonna. Lehden puoluelähteistä saamat tiedot kertovat, että sosiaalidemokraattien johto on tehnyt asiasta päätöksensä.

Anderssonin tavoite on jättää Ruotsin jäsenyyshakemus Naton huippukokouksessa Madridissa kesäkuun lopussa, lehti kertoi.

Sosiaalidemokraateilla avaimet käsissään

Keskustelu Nato-jäsenyydestä on Suomessa edennyt pitemmälle kuin Ruotsissa, jossa puolueet käyvät parhaillaan turvallisuuspoliittista pohdintaansa parlamentaarisessa analyysiryhmässä. Loppuraportti on määrä esitellä viimeistään 31. toukokuuta. Andersson totesi tiedotustilaisuudessa, että aikataulu voi aikaistua.

– Jos työ etenee sujuvasti, voi se valmistua aikaisemmin, hän sanoi.

Ruotsissa ratkaisun avaimet päättää Nato-hakemuksesta on hallituspuolue sosiaalidemokraateilla, jotka ovat perinteisesti pitäneet kiinni liittoutumattomuuslinjasta. Aftonbladetin mukaan puolue on kutsunut koolle ylimääräisen puoluehallituksen kokouksen 24. toukokuuta, joka voi tehdä uusia linjauksia.

Edellisenä päivänä kokoontuvat sosiaalidemokraattien piirijohtajat keskustelemaan muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja puoluekentän mielialoista. Sosiaalidemokraateilla on voimassa oleva puoluekokouslinjaus, joka torjuu Nato-jäsenyyden, mutta puoluehallituksella on valtuudet muuttaa puolueen suuntaa.

Pääministeri Andersson on sanonut, että mahdollisen Nato-hakemuksen pitäisi saada taakseen 75 prosentin enemmistö valtiopäiville. Kun ruotsidemokraatit ovat kääntäneet kelkkansa ja kannattavat jäsenyyttä jos Suomi liittyy, on enemmistö koossa, jos sosiaalidemokraatit lähtevät mukaan.

Lisäsäväyksen Ruotsin keskusteluun tuovat syyskuun valtiopäivävaalit. Porvarilliset oppositiopuolueet liputtavat vaalien edellä Nato-jäsenyyden puolesta, jonka kannatus on noussut myös Ruotsissa, joskin vähemmän rajusti kuin Suomessa. Rutosin yleisradioyhtiö SVT kertoi tiistaina, että kannattajia on nyt 45 prosenttia. Kannattajien osuus on pysynyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen melko vakaana, mutta vastustajien määrä on kasvanut 33 prosenttiin. Epävarmojen osuus on laskenut.

Aiemman kyselyn mukaan ruotsalaisten enemmistö, 63 prosenttia, kannattaa Nato-jäsenyyttä, jos Suomikin liittyy.

Persson ja Lipponen tässäkin eri linjoilla

Ruotsin ja sosiaalidemokraattien perinteistä liittoutumatonta linjaa ovat vaalineet muun muassa entiset pääministerit Göran Persson ja Stefan Löfven. Löfven sanoi äskettäin Yleisradiolle, ettei usko Nato-jäsenyyden olevan oikea valinta Suomelle tai Ruotsille.

Persson sanoi Ruotsin TV4:n haastattelussa, ettei Ruotsin tule liittyä Natoon riippumatta siitä, mitä Suomi tekee. Persson asettui näin ollen tässäkin asiassa eri linjalle kuin vanha kiistakumppaninsa, Suomen EU-jäsenyyden alkuaikojen pääministeri Paavo Lipponen (sd.), joka otti Demokraatissa kantaa jäsenyyden puolesta.

– Olisi kaikin puolin välttämätöntä, että sekä Suomi että Ruotsi liittyisivät tänä vuonna Natoon, Lipponen kirjoitti.