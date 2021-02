Helsinki

Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti tiistaina eduskunnan välikysymyskeskustelussa tiukasti Suomen osallistumista EU:n 750 miljardin euron elpymispakettiin.

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt-liike jättivät viime viikolla välikysymyksen Suomen osallistumisesta pakettiin.

Marinin mukaan EU:n elpymisvälineellä ei luoda tulonsiirtounionia tai liittovaltiota.

Marin painotti, että elpymisväline on vastaus poikkeukselliseen ja täysin ennakoimattomaan globaaliin kriisiin eli koronapandemiaan.

– Elpymisvälineellä toimeenpantava taloudellinen apu jäsenvaltioille on aiheellinen ja perusteltu toimenpide tilanteessa, jossa unionia on kohdannut luonnonkatastrofiin rinnastettava poikkeuksellinen tapahtuma, johon jäsenvaltio ei ole voinut itse vaikuttaa, Marin sanoi.

Hän painotti myös, että elpymisväline on ainutkertainen, väliaikainen ja kooltaan sekä kestoltaan tarkasti rajattu.

Marinin mukaan EU-maiden keskinäisriippuvuus on syvää ja unionin elpymisvälineellä saadaan koordinoitu ja synkronoitu taloudellinen sysäys koko EU-alueelle.

– Se tuottaa aitoa lisäarvoa suhdannepolitiikkaan, sen sijaan että jäsenvaltiot elvyttäisivät vain kukin erikseen, Marin sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Marinin mukaan Suomen on syytä kuulua EU:hun, koska pienen maan on tärkeää tehdä yhteistyötä ja olla osa suurempaa ryhmittymää.

– Pienelle vientivetoiselle maalle yhteistyön hyödyt avoimien sisämarkkinoiden ja turvallisuuden kautta ovat moninkertaiset nettomaksuosuuteen verrattuna, Marin muotoili.

"Suomen on torjuttava tämä paketti"

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti elpymispakettia merkittävänä askeleena unionin historiassa, sillä yhdessä otettu velka sitoo jäsenmaat entistä tiukemmin yhteen ja vie unionia kohti raskaampia yhteisvastuita.

– Velkaunionin syventämisellä pyritään yhtäältä sosialisoimaan taloutensa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden rakenteelliset ongelmat ja toisaalta estämään uudet brexitit, Halla-aho sanoi eduskunnassa.

– Suomen etu ei ole jäsenyys unionissa, joka rikkoo sääntöjään, nakertaa jäsenmaiden kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tekee veloista ja vastuista yhteisiä. Jos Suomi haluaa olla kokoaan suurempi vaikuttaja, sen on torjuttava tämä paketti ja ilmoitettava, että raja on nyt tullut vastaan. Jonkun on näytettävä esimerkkiä, Halla-aho jatkoi.

"Hallitus epäonnistui neuvotteluissa"

Myös kokoomus esitti tiistaina odotetusti epäluottamusta hallitukselle EU:n elpymispaketin takia. Kokoomus esitti epäluottamusta eduskunnan keskustellessa perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja nyt-liikkeen jättämästä välikysymyksestä.

Kokoomus ei halunnut lähteä mukaan muiden oppositiopuolueiden välikysymykseen, koska niiden suhtautuminen EU:hun on kokoomuksen linjaa kriittisempää. Kolmen puolueen välikysymyksessä puhutaan muun muassa kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen EU-jäsenyydestä.

Kokoomuksen mukaan hallitus on epäonnistunut EU:n elpymispaketista käydyissä neuvotteluissa. Puolueen mukaan hallitus on epäonnistunut varmistamaan sen, että rahoitus olisi selkeästi ehdollista, elvytysrahat kohdistuisivat tarkoituksenmukaisesti ja että paketti olisi ainutkertainen.

– Me emme yhdy muun opposition välikysymyksen tekstiin siksi, että me emme flirttaile, emme edes ajattele EU-kansanäänestystä, eroa Euroopan unionista, vielä tässä maailman ajassa. Se olisi katastrofaalista suomalaisille. Me puolustamme voimakkaasti Suomen EU-jäsenyyttä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Vanhanen tippui kärryiltä

Pitkälle iltaan venynyt välikysymyskeskustelu oli etenkin alkuvaiheissaan railakasta ja jopa siinä määrin välihuutojen täyttämää, että puhetta johtanut varapuhemies Tarja Filatov (sd.) joutui toppuuttelemaan innokkaimpia välihuutajia.

– Me olemme tässä salissa hyviä puhumaan, mutta toivon, että olemme myös hyviä kuuntelemaan, Filatov sanoi.

Hallituspuolueiden piiristä peräänkuulutettiin useaan otteeseen perussuomalaisten vaihtoehtoa elpymispaketille ja sellainen myös saatiin.

– Jokainen EU-maa ottaa itse lainaa tarvitsemansa määrän, elvyttää ja komissio koordinoi sitä järkevällä tavalla, perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi muotoili.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kummeksui perussuomalaisten linjaa, kun puolueen edustajat samaan aikaan puhuivat Suomen taloudellisen itsenäisyyden puolesta.

– Olen tippunut kärryiltä siinä, mistä on kyse. [...] Tämä teidän mallinneko edustaa tätä taloudellista itsenäisyyttä? Vanhanen kysyi.

Oppositiopuolueiden esittämistä epäluottamuslauseista äänestetään eduskunnassa keskiviikkona.