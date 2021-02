Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.). Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallitus varautuu käyttämään poikkeuksellisia toimia talouden, työllisyyden ja ihmisten tukemiseksi niin kauan kuin koronatilanne ja taloustilanne sitä edellyttävät.

Marin sanoi puheessaan eduskunnassa, että olisi virhe lopettaa kasvua, työllisyyttä ja ihmisiä tukeva finanssipolitiikka liian aikaisin.

Marinin mukaan keskeistä tulevaisuuden kannalta on se, miten yritykset selviävät kriisin yli ja millaisessa kunnossa ne kohtaavat pandemian jälkeisen maailman.

– Elinvoimaiset ja kilpailukykyiset yritykset ovat myös korkean työllisyysasteen edellytys. Siksi nyt on tehtävä kaikki tarvittava, jotta tuotantokapasiteettimme on iskussa, kun kysyntä jälleen elpyy, Marin sanoi eduskunnassa.

Marinin mukaan tämä tarkoittaa etenkin investointeja inhimilliseen pääomaan, vihreään siirtymään, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä digi- ja väyläinfrastruktuuriin.

Eduskunnassa on parhaillaan keskusteltavana pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta.

Mitään työllisyyskeinoa ei suljeta ennalta pois

Marin totesi, että julkisen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät ole koronakriisin myötä kadonneet. Ikärakenteen muutos ja siihen nähden liian alhainen työllisyysaste edellyttävät ratkaisuja.

Hallitus tuo Marinin mukaan tänä vuonna eduskuntaan useita työllisyyttä vahvistavia lakiesityksiä, muun muassa esitykset pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista, palkkatuen uudistamisesta ja rekrytukikokeilusta sekä ulkomaalaisten osaajien maahanmuuton vauhdittamisesta.

– Tulemme tänä keväänä päättämään myös uusista työllisyyttä vahvistavista toimista. Tässä yhteydessä hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallituksen julkisen talouden kestävyystiekartta saa tarkennuksia kevään puoliväliriihessä.

– Mitä paremmin kasvun vahvistamisessa, aktiivisessa elinkeinopolitiikassa ja rakenneuudistuksissa onnistutaan, sitä vähemmän tarvitsemme sopeutustoimia. Siksi talouspolitiikan päähuomion on nyt oltava kestävän kasvun edellytysten luomisessa koko maassa, tuottavuuden nostamisessa, aktiivisessa elinkeinopolitiikassa ja työllisyyden vahvistamisessa, Marin linjasi.

Oppositiolta pyyhkeitä veronkiristyksille

Oppositiopuolueet kritisoivat ryhmäpuheissaan hallituksen talouspolitiikan suuntaa.

– Kaikki Suomesta tehty tutkittu tieto varoittaa tällä hetkellä kurjistuvasta tulevaisuudesta, jos talouspolitiikan linja ei muutu. Viimeksi eilen siitä muistutti valtiovarainministeriön (VM) virkamiesraportti. Viikko sitten talouspolitiikan arviointineuvosto, sanoi ryhmäpuheenvuorossa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Hallitus näyttää kokoomuksen mukaan ratkaisevan jokaisen eteen tulevan ongelman joko lisävelalla tai veronkorotuksilla. Kokoomus toivoo uudistuksia, joilla syntyy työpaikkoja, yritykset kasvavat ja uskaltavat investoida. Hallituksen kehysriihi huhtikuussa on Orpon mukaan viimeinen päätöksenteon paikka, jos hallitus aikoo vielä jotain tehdä.

Perussuomalaisten mukaan veronkorotusten sijaan kuntien ja valtion tuhlailu on saatava aisoihin.

– Julkisen rahankäytön lisääminen ei ole kestävä tie elvyttää taloutta, vaan parempana keinona olisivat veronkevennykset. Työntekijöiden, eläkeläisten ja yrittäjien ostovoiman kasvattaminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja, sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Vanhanen: Meidän pitää pystyä samaan kuin muissa Pohjoismaissa

Myös kristillisdemokraatit viittasi VM:n raporttiin ja vaati hallitukselta vastuunkantoa taloudesta ja työllisyydestä.

– Olemme jääneet jälkeen verrokkimaiden kehityksestä hitaan tuottavuuskasvun ja alhaisen työllisyysasteen takia. Veronkiristysten sijaan tarvitaan uudistuksia, joiden avulla saadaan kasvua, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Oppositiosta tivattiin, millä tavalla hallitus aikoo VM:n raporttiin suhtautua.

– Otatteko ne toimenpiteet tosissanne? kysyi KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi, että raportti toi erittäin hyvän lisän keskusteluun siitä, mitkä ovat erot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä.

– Meidän pitää pystyä samaan kuin muualla.

Hän kuitenkin korosti, ettei VM:n raportti esittänyt ratkaisuja vaan näkökulmia. Lisäksi tarkasteluajankohta ulottui huomattavasti pidemmälle kuin tämän hallituksen töihin.

Syvimmillään erot maiden välillä liittyvät hänestä työvoiman käyttöön ja työvoiman määrän kehitykseen.

"Heillä on taikaseinä, josta jakavat veronalennuksia"

Hallituspuolueista ihmeteltiin opposition kritiikkiä velanotosta ja veronkorotuksista.

– Perussuomalaiset haluaa yhtä aikaa veronkevennyksiä että velanoton vähentämistä mainitsematta samaan aikaan yhtä ainutta leikkauskohdetta palveluihin, mitä he ovat esittämässä. Heillä on taikaseinä, josta he jakavat veronalennuksia, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Kokoomus on hänestä sentään rehellisempi, kun kertoo kannattavansa leikkauksia työttömyysturvaan. Sen seurauksena tosin on leipäjonojen piteneminen, Arhinmäki kuittaa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman muistutti, että esimerkiksi kuntien tukeminen koronakriisin aikana on aivan olennaista.

– Muistutan, että kuntien tukipaketeilla on todella estetty leikkaukset palveluihin ja on estetty tuloverojen korotukset.