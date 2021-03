Mikäli liikkumisrajoituksia ei oteta käyttöön vakavimmilla epidemia-alueilla, aiheutuisi vakava uhka terveydenhuollon kantokyvylle, kommentoi pääministeri Sanna Marin (sd.) esitettyjä liikkumisrajoituksia tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hänen mukaansa tauti etenee esimerkiksi illanistujaisten kaltaisissa tilaisuuksissa, joihin aiemmilla rajoitustoimilla ei pystytä puuttumaan. Näissä tapahtuvia ihmiskontakteja halutaan nyt vähentää.

Marinin mukaan THL on arvioinut, että liikkumisrajoitukset ja maskinkäyttövelvoite vähentäisivät kontakteja 25 prosenttia. Se on merkittävä osuus, ja sillä on vaikuttavuutta myös epidemian etenemiseen.

Valtioneuvosto julkaisi keskiviikkoiltana lakiluonnoksen kaavailluista liikkumisrajoituksista. Uudella lailla rajoitettaisiin koronatartuntojen estämiseksi sitä, millä asioilla ihmiset saavat oman pihapiirinsä ulkopuolella liikkua ja kenen kanssa. Esitys vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.

Rajoitukset tulevat voimaan vasta, kun niistä annetaan asetus, ja sitä annettaessa arvioidaan, ovatko ne välttämättömiä kyseisillä alueilla sillä hetkellä.

Nykyisessä koronatilanteessa uusia rajoituksia olisi tulossa Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin ja Turkuun.

Marin selvitti, ettei liikkumisrajoituksilla säädellä kauppoja vaan sitä, mitkä ovat välttämättömiä syitä liikkua. Esimerkiksi koriste-esineiden ostaminen ei olisi välttämätön syy, mutta ruoan ostaminen olisi, vaikka niitä myytäisiin samassa kaupassa.

Alivaltiosihteeri alivaltiosihteeri Timo Lankinen selitti, että vaikka liikkumista rajoitetaan yleisesti, välttämättömien tarvikkeiden ostaminen on mahdollista. Jos samalla ostaa jotain ei-välttämätöntä, se on sallittua.

Rokotteita kohdennetaan epidemia-alueille

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelevat mallia, jolla rokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille, kun riskiryhmät on rokotettu, totesi pääministeri Marin tiedotustilaisuudessa.

Marin selvensi, että asiantuntijoiden mukaan pelkällä rokotejärjestyksen muuttamisella ilman muita rajoitustoimia ei olisi voitu hallita tämänhetkistä epidemiatilannetta.

Suurimmat riskit yksityiselämän tapaamisista

THL:n johtaja Mika Salminen kommentoi, että liikkumisrajoitukset suunnilleen viimeinen keino, mitä ei olla vielä kokeiltu. Suurimmat riskit tulevat nyt yksityiselämän tapaamisista, kuten kaveriporukoiden kokoontumisista, illanistujaisista, häistä, syntymäpäivistä.

– Tilanne, jossa rajoitustoimia on ollut pitkään, on kaikille raskas. Näemme nämä lisätoimet välttämättöminä, ettemme joudu sellaiseen tilanteeseen kuin Irlannissa tai Virossa, Salminen kommentoi.

Tilaisuuteen osallistuvat pääministeri Sanna Marin, alivaltiosihteeri Timo Lankinen VNK:sta, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä.