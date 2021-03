Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus arvioi tänään sitä, onko liikkumisrajoituksia välttämätöntä ottaa käyttöön ja edetäänkö asiassa.

Marinin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanta on, että tämän kaltaiset rajoitustoimet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi tulevina viikkoina ja kuukausina.

Auki oleva kysymys on se, ovatko liikkumisrajoitukset välttämättömiä myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen näkökulmasta. Hallitus ja eduskuntapuolueet kuulevat Marinin mukaan tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) arvion terveydenhuollon kantokyvyn tilanteesta. Vaikeimpien alueiden eli Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirejä on kuultu asiasta.

– Sen lisäksi, että näiltä alueilta asiaa tiedustellaan, katsotaan tietenkin myös valtakunnallista kantokykyä, koska Suomen terveydenhuoltojärjestelmän sisällähän on mahdollista hyödyntää myös kapasiteettia muista sairaanhoitopiireistä, Marin sanoi saapuessaan neuvotteluihin Säätytalolle.

Luonnostellut rajoitukset vähentäisivät kontakteja jopa 25 prosentilla

Marinin mukaan esitystä liikkumisrajoituksista tuskin eduskuntaan viedään, ellei välttämättömyys täyty myös terveydenhuollon kantokyvyn näkökulmasta.

– Arvioinnin paikka on nyt. Mikäli on välttämätöntä kaikista näkökulmista tämänkaltaisiin toimenpiteisiin ryhtyä, uskon, että hallituksella varmasti siihen on yhdessä valmius. Mutta mikäli nämä edellytykset eivät täyty, en usko, että yksikään hallituspuolue on valmis tätä esitystä eduskuntaan viemään.

Marinin mukaan asia ei ole yhdellekään hallituspuolueelle helppo, sillä liikkumisrajoitukset rajoittaisivat ihmisten perusoikeuksia merkittävällä tavalla.

– En kuitenkaan havaitse, että hallituksen sisäisessä keskustelussa olisi ristiriitaa tästä näkökulmasta.

Marinin mukaan THL on arvioinut, että käsittelyssä olleella kokonaisuudella saataisiin vähennettyä ihmisten välisiä kontakteja jopa 25 prosentilla.

Pääministerin mukaan on hyvä, että tartuntaluvut näyttävät tasaantuneen, mutta muutaman päivän otoksella ei hänen mukaansa voi tehdä johtopäätöstä, että ne olisivat laskussa.

Marin kehottaa välttämään ulkopuolisten tapaamista pääsiäisenä

Marin kehotti välttämään fyysisiä kontakteja ihmisiin, jotka eivät ole aivan omaa ydinpiiriä. Hän toivoi, että pääsiäisenäkin vältetään sellaista matkailua ja matkustamista, jossa ollaan kontaktissa muiden ihmisten kanssa.

– Tällaisten kontaktien välttäminen on tärkeintä. Se on toissijaista, viettääkö aikaa kotona vai mökillä, kunhan ei tapaisi ulkopuolisia ihmisiä.

Sen sijaan tartuntariskiä lisää, jos menee mökille jonnekin päin Suomea porukalla, jossa on muitakin ihmisiä kuin aivan lähipiiriä.

"Maskipakko ei korvaa painavampia toimia"

Marinin mukaan muista keskustelussa jatkuvasti esiin nousevista keinoista maskipakko on asia, jonka merkityksestä tautitilanteen hallinnassa hallitus on useita kertoja kysynyt THL:n ja muiden viranomaisten näkemystä.

Arvio on ollut, ettei pakolla olisi juurikaan vaikutusta epidemiatilanteeseen, sillä ihmiset käyttävät maskeja jo varsin laajasti.

– Se ei ole sellainen keino valitettavasti, että se auttaisi korvaamaan näitä muita painavampia toimia. Mutta totta kai me kaikki haluamme, että maskeja laajasti käytetään, Marin sanoi.

Oppositio suhtautuu kriittisesti

Etukäteen kriittisesti liikkumisrajoituksiin suhtautuva oppositio marssi uteliaana Säätytaloon kuulemaan hallituksen suunnitelmia ja asiantuntijoiden näkemyksiä tautitilanteesta.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan on paljon rajoituksia, jotka pitäisi tehdä ensin. Hän vaati jälleen esimerkiksi maskipakkoa julkisiin tiloihin. Hän olisi myös valmis tiukentamaan kokoontumisrajoitusta, joka on nyt tiukimmillaan kuusi ihmistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että liikkumisrajoitukset kuulostavat perussuomalaisten mielestä liian kovilta toimilta ja niiden valvominen voi olla hankalaa. Puolue ei myöskään ole kannattanut maskipakkoa. Ne, jotka eivät noudata nykyistä suositusta, tuskin Tavion mielestä pakollakaan maskia käyttäisivät tai voisivat käyttää sitä väärin.

– En usko kokoomuksen tavoin, että maskipakko olisi tässä ollut joku avain tämän epidemian kukistamiseen.

Eduskuntakäsittely voi venyä pääsiäisviikolle

Jos hallitus päättää antaa liikkumisrajoituksista esityksen eduskunnalle huomenna tai ylihuomenna, voi asian käsittely eduskunnassa venyä pääsiäisviikon puolelle, kertoo STT:lle eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

– Lopullista aikataulua on vaikea tässä vaiheessa vielä arvioida, kun esityksen sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa, kirjoittaa Paavola tekstiviestitse.

Uutista päivitetty 23. maaliskuuta kello 18.37.