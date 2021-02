Helsinki

Suomessa valmistellaan pakkotestauksia rajalle. Kuva Tornion ja Haaparannan rajalta on otettu tiistaina 9. helmikuuta. Kuva: Jussi Leinonen

Pakolliset koronatestit Suomen rajoilla mahdollistava lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi asiasta saapuessaan hallituksen neuvotteluun Helsingin Säätytalolle keskiviikkona.

Marinin mukaan lakiesitys on oikeudellisesti haastava kokonaisuus, koska kyse on ihmisten perusoikeuksista. Oikeusministeriön virkamiehet ovat tehneet useita huomioita, joiden perusteella esitystä on viilattu.

Hallitus keskusteli Säätytalolla koronatestausstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämisestä. Tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmutaatiot pystyttäisiin tunnistamaan nykyistä nopeammin.

Koronatestiin tulee yhä päästä vuorokauden sisällä, ja tuloksen on valmistuttava vuorokaudessa.