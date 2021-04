Helsinki

Keskustalaisen valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan hallituksen neuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistystä. Arkistokuva.

Hallituksen kehysriihessä ei päästy avauspäivänä keskiviikkona käytännössä lainkaan eteenpäin tulevien vuosien taloudenpitoa ja työllisyyttä koskevissa asioissa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat jatkoivat vaikeiden kysymysten ratkomista illalla sen jälkeen, kun valtioneuvoston kanslia tiedotti koko hallituksen neuvottelun päättymisestä puoli seitsemän aikoihin.

– Tosiasia on se, että missään olennaisessa ei ole päästy eteenpäin, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi MTV:n uutisille neuvottelun päätyttyä.

Hallituksen kauden niin sanotusta puoliväliriihestä odotetaan vaikuttavia toimia, joilla muun muassa työllisyys paranisi ja julkinen talous lähtisi tasapainottumaan.

STT:n tietojen mukaan neuvottelut jumiutuivat pahasti jo ensi tunteina erityisesti työllisyystoimia koskevien näkemyserojen vuoksi.

Vanhanen on useaan otteeseen korostanut, että pelkät työllisyyspäätökset eivät riitä, vaan joukossa on oltava myös sellaisia työllisyystoimia, jotka tasapainottavat julkista taloutta. Tällainen olisi muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan jonkinlainen leikkaaminen.

Vasemmistopuolueissa ja vihreissä taas katsotaan, että riittävä paketti työllisyystoimia saadaan kasaan ilman ansiosidonnaiseen kajoamista, jota ne karsastavat.

Marin: vaikeita päätöksiä tehty ja tehtävä jatkossakin

Neuvotteluja on etukäteen pidetty hallituksen tähän asti vaikeimpana koitoksena. Hallitus kuuli neuvottelun aluksi tulevien vuosien näkymistä asiantuntijoita, muun muassa Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi neuvottelujen alkaessa, että yksi vaikea kysymys on kehysten taso, toinen iso kokonaisuus on työllisyys ja kolmantena niin sanotut kestävyystiekartat.

– Hallitus on tähänkin asti tehnyt vaikeita päätöksiä, ja varmasti tulevaisuudessakin vaikeita päätöksiä on tehtävä, hän sanoi

Marin myös toivoi, että neuvottelutulos kokonaisuudesta löytyy. Myös keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vakuutti ratkaisuhakuisuutta.

– Tänne on tultu neuvottelemaan ja etsimään ratkaisuja, Saarikko sanoi ja lisäsi, ettei hän odota helppoja päiviä.

Pohjustettu useita päiviä

Viisikko on pohjustanut riihtä useita päiviä, mutta neuvottelua on jarrutellut STT:n tietojen mukaan pitkin matkaa etenkin keskustelu ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Hallituksen tavoitteena on tehdä kautensa aikana päätökset 80 000 lisätyöllisen saamiseksi. Marin huomautti, että hallitus on jo aiemmin tehnyt päätökset yli 30 000 työllisen osalta.

– Pitää ymmärtää, että nämä ovat rakenteellisia uudistuksia, jotka tähtäävät ennen muuta siihen, että meillä on osaavaa työvoimaa ja työvoimaa tarjolla tulevaisuudessa riittävästi. Työpaikkojen luominen on yritysten tehtävä, ja me haluamme tukea myös yrityksiä investoimaan ja kasvattamaan omaa toimintaansa niin, että ne voivat työllistää, Marin sanoi.

Kun talouden ja työllisyyden suurista linjoista on löydetty sopu, hallituksen pitäisi ratkaista myös muun muassa kysymys turpeen tuottajien tukemisesta sekä Veikkauksen kutistuneiden tuottojen kompensointi edunsaajille, eli esimerkiksi liikunta- ja kulttuurijärjestöille.

