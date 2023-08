Helsinki

Kuva: Mauri Ratilainen

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin kertoo pyytäneensä EU-komissaari Jutta Urpilaista puolueen presidenttiehdokkaaksi. Marin kertoi asiasta SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vantaalla.

Marinin mukaan suomalaiset ansaitsevat arvoiltaan tinkimättömän, kokeneen ja maailmanpolitiikkaa syvällisesti tuntevan presidentin.

– Suomi tarvitsee presidentin, joka ymmärtää Suomen pärjäävän parhaiten vain osana vahvaa Euroopan unionia, Marin sanoi.

– Henkilökohtaisesti toivon pääseväni alkuvuodesta äänestämään Jutta Urpilaista tasavallan presidentiksi ja siksi olen pyytänyt häntä olemaan käytettävissä SDP:n ehdokkaaksi tähän vaativaan tehtävään, Marin jatkoi.

Urpilainen osallistui eduskuntaryhmän kokoukseen Vantaalla. Urpilainen on entinen SDP:n puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri. Häntä on julkisuudessa arveltu SDP:n tulevaksi ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleihin. Urpilainen on aiemmin sanonut harkitsevansa ehdokkuutta.

SDP:n presidenttiehdokkaan valitsee puolueen puoluevaltuusto. Nimityksen on arvioitu tapahtuvan loka-marraskuussa.