Sauli Niinistö vahvisti aiemmin olleensa yhteydessä pääpuolueiden suuntaan. Kuva: Silja Viitala

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan presidentti Sauli Niinistöllä ei ollut osuutta puoliväliriihen päätöksissä tai neuvotteluissa.

STT kysyi torstaina puoliväliriihen loppuinfossa, millainen Niinistön osuus oli ja miten hän toimi tilanteessa.

– Itselläni ei ole tietoa, että presidentti Niinistöllä olisi ollut osuutta kehysriihen tai puoliväliriihen päätöksissä tai neuvotteluissa, Marin vastasi.

Saarikko sanoi voivansa vahvistaa pääministerin näkemyksen.

– Hallituksen vaiheet olivat vaikeat, ja sopu on nyt löytynyt. Silti hallituksessa on edelleen viisi hyvin erilaistakin puoluetta, mutta yhteistä matkaa päätettiin jatkaa, sopu on säällinen, ja sitä nyt mielellään täällä esittelemme. Hallitus vastaa itse omista ratkaisuistaan, Saarikko sanoi.

Tietoja Niinistön yhteydenpidosta hallituksen pääpuolueiden suuntaan tuli julkisuuteen keskiviikkona. Niinistö vahvisti tuolloin asian STT:lle toimitetussa lausunnossa.

– Olen ollut huolissani mahdollisesta ajautumisesta parlamentaariseen umpisolmuun. Tämän huoleni olen asianmukaisesti tuonut esiin, Niinistö sanoi lausunnossaan.

Saarikko sanoi STT:lle torstaina, että sovun löytymiseen vaikutti muutamakin asia – yhtenä niistä se, että hänen arvionsa mukaan suomalaiset eivät koronakriisin jälkimainingeissa ansainneet pitkittyvää poliittista epävakautta.

Myös itse neuvotteluissa tuli kuitenkin hänen mukaansa selkeästi raja vastaan keskustelussa vaikeista työllisyystoimista ja erityisesti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

– Pääministeri ilmaisi silloin selkeästi, että tässä on kipuraja, enempää ei työmarkkinauudistuksia tällä vaalikaudella ole edellytyksiä tehdä. Siihen asti raja oli liikkunut, mutta sitten pääministeri sanoi, että ei voi suostua esittämääni ansioturvan kokonaisuudistukseen.