Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi ateriaetukohua Iltalehden vaalitentissä keskiviikkona. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, ettei hän aio jatkossa käyttää kohuttua ateriaetua, koska hänellä ei ole aikaa päivätolkulla selventää julkisuudessa perheensä ruokailuja. Marin sanoo käyttävänsä aikansa mieluummin työtehtäviensä hoitamiseen.

Marin kommentoi asiaa Iltalehden puheenjohtajatentissä.

– Mielestäni on kohtuullista, että pääministeri saa avun ja tuen arkeensa hyvin vaativassa tehtävässä. Mutta olen ymmärtänyt, että moni ihminen ei tätä (ateriaetua) pidä kohtuullisena, Marin sanoi.

– Itse pyrin kyllä ennemmin keskittymään työtehtäviin kuin vastaisuudessa enää käymään tämänkaltaista keskustelua julkisuudessa.

Marin kertoi, että ateriaetuun liittyvien asioiden selventämiseen medialle on kulunut hyvin paljon aikaa sekä häneltä itseltään että hänen esikunnaltaan.

Ateriaetu keskimäärin 845 euroa kuussa

Valtioneuvoston kanslia (VNK) ilmoitti maanantaina, että Marin on viime vuoden tammikuusta lähtien käyttänyt pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa asumiseen liittyviä ravitsemispalveluja 14 363 euron edestä, eli keskimäärin 845 eurolla kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeita että kylmänä toimitetut ateriat.

VNK on pyytänyt Verohallinnolta lausuntoa Kesärannan palveluiden veronalaisuudesta. Marin on pyytänyt keskeyttämään hankinnat menettelyn selvittämisen ajaksi. Hän on myös kertonut maksavansa ateriaetuunsa liittyvät kustannukset itse, koska etuun liittyy epäselvyyksiä.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Iltalehden tentissä pitävänsä hyvänä, että asia selvitetään. Hän kuitenkin sanoi, että koko yhteiskunta on käyttänyt huomattavan paljon aikaa ja energiaa asian puimiseen.

– En ole aivan varma, onko se niin sanotusti yleisen edun mukaista, Halla-aho sanoi.