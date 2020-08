Turku

Maria Huntington rynnisti seitsenottelun 100 metrin aidoissa huippuaikaan 13,11. Toiseksi aitonut Miia Sillman on Huntingtonin seurakaveri ja kilpakumppani. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tätä voi sanoa ilmiöksi.

Lauantaipäivä Paavo Nurmen stadionilla, kello on vasta 13, ja takasuoran katsomo on niin täynnä kuin se korona-ajan etäisyyksillä voi olla. Seitsenottelun avauslajia 100 metrin aitoja on saapunut seuraamaan hämmentävän runsas määrä ihmisiä.