Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja Oulusta.









Kuuntelin tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen perinteisesti suorana. Kerroin lapsille puheen olevan presidentti Niinistön viimeinen, ja siksi pyysin heitä kuuntelemaan sitä kanssani. Yllättävän hyvin lapset keskittyivätkin puheeseen.

Niinistö on ollut omien sanojensa mukaan Suomella töissä. Kansalaiset ovat työn jälkeen tyytyväisiä. Viimeisimpien kyselyjen mukaan (Uutissuomalainen 8/2023) Niinistöä pidetään jopa Suomen historian parhaana presidenttinä.

Presidentti Niinistön pitkä työrupeama ja puheet ovat olleet ajankohtaisia, herätteleviä ja luottamusta rakentavia. Niin myös uudenvuodenpuhe. Siinä Niinistö nosti muun muassa miten vahva Eurooppa takaa rauhaa: Ukrainan tuen jatkamisen osalta kyse ei ole niinkään tahdon puutteesta, vaan Euroopan on havahduttava auttamiskyvyn varmistamiseen ja vahvistamiseen.

Presidentti muistutti, että tähtäin tulee olla tulevaisuudessa: ”Suomen pääoma on osaamisessa. Osaamista on ollut, koska on pidetty arvossa oppimista, opettamista ja opettajaa. Lukeminen, laskento ja liikunta – ehkä menneen ilmaisuja alaluokilta. Ilman noita taitoja tai kuntoa ei nuori elämässään pärjää.”

On ollut kunnia tavata presidentti Niinistö aikoinaan valtuuston puheenjohtajana Oulussa sekä sittemmin kansanedustajana niin sisäisen turvallisuuden eli hallintovaliokunnan jäsenenä kuin arktisena parlamentaarikkona Mäntyniemessä ja Presidentinlinnassa. Olemme keskustelleet erityisesti sisäisen turvallisuuden ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheista sekä arktisista asioista.

Kun eduskunta kokoontuu vuoden 2024 valtiopäiville, valtiopäivät avaa vielä kerran presidentti Niinistö. Seuraajasta äänestetään tammikuun 28. päivä ja helmikuun 11. päivä.

Suomalaiset äänestäjät ovat onnekkaita. Presidentinvaaleissa on ehdolla monta kokenutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kielitaitoista ja verkostoitunutta osaajaa, joilla on hyvät edellytykset tasavallan presidentin tehtävään. Näinä aikoina demokratia ja sananvapaus, kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet tarvitsevat puolustajia. On tärkeää, että kaikki äänestysikäiset käyttävät äänioikeuttaan.

Tälle alkaneelle vuodelle toivon Sinulle arjen aherruksien keskelle sopivasti liikuntaa ja lukemista, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Niiden kautta mieli virkistyy ja kohtaamme toisemme reilusti, kuten presidentti Niinistö yhteisessä uudenvuodenlupauksessa esitti. Luottamusta vaalien, yhteisöllisyyttä rakentaen. Siten parannamme myös henkistä kriisinsietokykyämme ja vahvistamme turvallisuuttamme – olemme monin tavoin valmiimpia tulevaan.

Viimeisen vuodet ovat olleet monin tavoin haastavia. Epävarmuudesta ja synkistä pilvistä huolimatta aina on toivoa paremmasta. Niinistön sanoin: ”Parempaan on päästävä.”

Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja Oulusta.