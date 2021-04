Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan tiistaina varata Mäntylän kaupunginosasta tontin Arina Kiinteistöt Oy:lle. Vuokra-aika on 60 vuotta.

Saman korttelin toinen tontti on vuokrattu Tauno Tönningin säätiölle. Säätiölle on tehty suunnitteluvaraus toisesta tontista. Suunnitteluvarauksen jälkeen kortteliin on kaavoitettu kerrostalotontti ja liiketontti.