Oulu

Jäälissä sijaitsevilla Siiran mansikkatilan 7 hehtaarin tiluksilla on työntäyteiset viikot käsillä. Ensimmäiset mansikat ovat kypsyneet niin että kauppoihin on jo toimitettu pieniä eriä. Pääsato on vielä edessä.

Se, millainen sato on kokonaisuudessaan odotettavissa, on monen tekijän summa alkaen viime talven lumimäärästä. Talvituhot voivat aiheuttaa satoon pahimmillaan 20–30 prosentin heittoja.