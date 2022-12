Yksi maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen pitkäaikaisimpia seurauksia on valtamerten pinnan kohoaminen. Tähän mennessä pinta on noussut noin 21 senttimetriä verrattuna vuoteen 1900. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli on ennustanut nousun olevan puolesta metristä metriin tämän vuosisadan loppuun mennessä, riippuen päästökehityksestä.

Merenpinnan nousuun vaikuttaa kolme pääasiallista tekijää: veden lämpölaajeneminen, vuoristojäätiköiden sulaminen, sekä mannerjäätiköiden – Grönlannin ja Etelämantereen – sulaminen.