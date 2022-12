Oulun Mannerheimin puistossa järjestetään perjantaina 16. joulukuuta joulutapahtuma, jossa myydään ukrainalaisten pakolaisten tekemiä leivonnaisia, käsitöitä ja kransseja, kuullaan musiikkiesityksiä ja otetaan vastaan avustuksina lämpimiä toppavaatteita ukrainalaisten orpokotien lapsille.

Kello 16–19 järjestettävän puistotapahtuman tavoitteena on saada kerättyä lasten talvivaatteita sekä muuta tarpeellista tavaraa Ukrainaan lähetettäväksi. Tavoitteena on saada kokoon yhteensä 400 banaanilaatikollista.

Lasten ehyiden ja puhtaiden toppavaatteiden ja talvikenkien sekä muiden lämpimien vaatteiden lisäksi ukrainalaisissa orpokodeissa on tarvetta kynttilöille, askartelutarvikkeille ja piirustuspaperille, lautapeleille ja suklaalle. Toiveissa on, että lahjoitukset pakattaisiin valmiiksi esimerkiksi kaupoista saataviin banaanilaatikoihin tai muihin tukeviin, päältä aukinaisiin tai helposti avattavissa oleviin pahvilaatikoihin. Sisällön on oltava helposti katsottavissa tulliviranomaisten tekemiä tarkastuksia varten.

Mannerheimin puistossa esiintyvät kello 16:30 alkaen Oulussa perustettu ukrainalainen, pakolaisista koostuva sekakuoro Solovejki ja ukrainalainen laulaja Iryna Demchuk sekä kello 18 alkaen Soiva Siili. Tapahtumaan tulevilla on mahdollisuus oppia ukrainalaisia tansseja ja leikkejä.

Jokainen paikalle tulija voi halutessaan ottaa mukaan oman kynttilän ja sytyttää sen Ukrainan tueksi. Toiveissa on, että puistossa olisi loppuillasta jo kynttilämeri.

Tapahtuman järjestävät Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan, Nuorten Ystävien ja ODL:n yhteinen Turvaverkko-esiselvityshanke yhdessä Ouluun pakolaisiksi tulleiden ukrainalaisten kanssa.